Новости о коронавирусе 22 мая: ослабление карантина в Украине и спад эпидемии в Германии

В Украине 22 мая еще больше ослабили карантин. Вместе с тем в Черновицкой области заполнены все больницы для больных коронавирусом. В Германии готовятся к полному преодолению эпидемии. Болгария тем временем открывает границы. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 22 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 22 мая количество заражений коронавирусом в Украине уже пересекло отметку в 20 тысяч. Всего заболели 20 148 человек.

Важно Более 20 тысяч зараженных COVID-19: сколько людей заболели и выздоровели в Украине за сутки

За последние сутки подтвердили 442 новых случая заболевания. На 9 человек возросло число жертв болезни – 588 умерших. Зато 6 358 больных уже выздоровели.

Главное о распространении коронавируса

Буковина, откуда в Украине началась вспышка коронавируса, продолжает лидировать по количеству инфицированных (2 905 человек), на второй позиции держится Киев – 2 522 пациента. В тройке лидеров также Киевская область, где подтвердили 1 344 заражения COVID-19. Много больных также в Ровненской (1 323) и Ивано-Франковской (1 268) областях.

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 3 907 медработников, за последние сутки заболели еще 74 человека. Из них 717 находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. От осложнений, вызванных коронавирусом, к сожалению, умерли 28 медицинских работников. Уже выздоровели от COVID-19 1 722 медицинских работника.

В Вооруженных силах Украины COVID-19 пока болеют 48 человек. Двое пациентов умерли, однако 85 военным удалось выздороветь.

Распространение коронавируса в Украине по областям:

Черновицкая область – 2 905 случаев;

г. Киев – 2 522 случая;

Киевская область – 1 344 случая;

Ровненская область – 1 323 случая;

Ивано-Франковская область – 1 268 случаев;

Львовская область – 1 240 случаев;

Тернопольская область – 1 105 случаев;

Закарпатская область – 1 003 случая;

Харьковская область – 866 случаев;

Днепропетровская область – 859 случаев;

Винницкая область – 824 случая;

Одесская область – 814 случаев;

Волынская область – 740 случаев;

Житомирская область – 607 случаев;

Кировоградская область – 460 случаев;

Запорожская область – 401 случай;

Черкасская область – 383 случая;

Хмельницкая область – 299 случаев;

Николаевская область – 277 случаев;

Полтавская область – 266 случаев;

Херсонская область – 173 случая;

Сумская область – 166 случаев;

Донецкая область – 141 случай;

Черниговская область – 119 случаев;

Луганская область – 43 случая.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 22 мая

Ослабление карантина с 22 мая

Правительство разрешило смягчить карантин с 22 мая. Это касается работы гостиниц, общественного транспорта и церковных служб.

Правда, в 11 областях Украины решили пока обойтись без снятия этих ограничений. Там эпидемиологическая ситуация несколько хуже, чем в остальных областях.



Какие области не ослабляют карантин с 22 мая / инфографика 24 канала

Коронавирус в украинском футболе

В Украине планируют возобновить футбольный чемпионат с 30 мая. Поэтому все команды начали массово тестировать на коронавирус. Во второлиговом "Вересе" из Ровно обнаружили коронавирус у работника.

Речь идет не об игроке команды, а о работнике, который отвечает за административную часть клуба. К слову, розыгрыш Второй лиги решили приостановить досрочно, поэтому "Верес" больше в этом сезоне не сыграет.

Переполненные больницы на Буковине

В Черновицкой области, которая лидирует в Украине по количеству больных, возникла проблема с количеством больниц. Дело в том, что в области уже полностью заполнены больницы первой и второй волны.

Здесь речь идет конкретно о больницах, определенных для размещения больных коронавирусом. К слову, в области дежурит вертолет МВД, который сможет оперативно отвезти 4-6 больных в другую область.

Работа общественного транспорта и метро в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко просит правительство разрешить возобновить работу общественного транспорта и метро в столице. Причина – транспортный коллапс в Киеве.

Поэтому мэр просит, чтобы Кабмин разрешил возобновить работу транспорта с 23 мая, а метрополитен открыть – с 25-го.

Что разрешили в Украине с 22 мая / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире за 22 мая

Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных

Всего в мире уже 5 121 639 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 333 323 человека. Зато 1 961 286 больных уже выздоровели. Больше всего пандемия задела такие 5 стран:

США – 1 577 758 больных;

Россия – 326 448 больных;

Бразилия – 310 087 больных;

Великобритания – 252 246 больных;

Испания – 233 037 больных.

Главное о коронавирусе в мире

Спад заболевания в Германии

В Германии фиксируют ощутимый спад заболевания коронавирусом. Более 159 тысяч больных уже выздоровели, а сейчас болеют только 10 039 человек.

За последние сутки зафиксировали 460 новых случаев болезни. Это примерно как в Украине, но значительно меньше того, что было раньше.

Смерть дворецкого Белого дома

В США от коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман в возрасте 91 года. Мужчина проработал в резиденции президента США с 1957 до 2012 года.

То есть пришел туда еще во времена Дуайта Эйзенхауэра – предшественника Джона Кеннеди – а ушел уже во времена Барака Обамы. В целом он работал при 11 президентах США.

Болгария открывает границы

Болгария решила отменить запрет на въезд. Речь идет о гражданах Евросоюза и Шенгенской зоны. Впрочем, по приезду им придется провести 14 дней на карантине.

По состоянию на сейчас там зафиксировали всего 2 372 случая заболевания коронавирусом, что является одним из наименьших показателей в Европе. 125 больных в Болгарии умерли.