Новости о коронавирусе 22 мая: ослабление карантина в Украине и спад эпидемии в Германии
В Украине 22 мая еще больше ослабили карантин. Вместе с тем в Черновицкой области заполнены все больницы для больных коронавирусом. В Германии готовятся к полному преодолению эпидемии. Болгария тем временем открывает границы. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 мая.
Новости о коронавирусе в Украине 22 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
По состоянию на 22 мая количество заражений коронавирусом в Украине уже пересекло отметку в 20 тысяч. Всего заболели 20 148 человек.
Важно Более 20 тысяч зараженных COVID-19: сколько людей заболели и выздоровели в Украине за сутки
За последние сутки подтвердили 442 новых случая заболевания. На 9 человек возросло число жертв болезни – 588 умерших. Зато 6 358 больных уже выздоровели.
Главное о распространении коронавируса
- Буковина, откуда в Украине началась вспышка коронавируса, продолжает лидировать по количеству инфицированных (2 905 человек), на второй позиции держится Киев – 2 522 пациента. В тройке лидеров также Киевская область, где подтвердили 1 344 заражения COVID-19. Много больных также в Ровненской (1 323) и Ивано-Франковской (1 268) областях.
- С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 3 907 медработников, за последние сутки заболели еще 74 человека. Из них 717 находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. От осложнений, вызванных коронавирусом, к сожалению, умерли 28 медицинских работников. Уже выздоровели от COVID-19 1 722 медицинских работника.
- В Вооруженных силах Украины COVID-19 пока болеют 48 человек. Двое пациентов умерли, однако 85 военным удалось выздороветь.
Распространение коронавируса в Украине по областям:
- Черновицкая область – 2 905 случаев;
- г. Киев – 2 522 случая;
- Киевская область – 1 344 случая;
- Ровненская область – 1 323 случая;
- Ивано-Франковская область – 1 268 случаев;
- Львовская область – 1 240 случаев;
- Тернопольская область – 1 105 случаев;
- Закарпатская область – 1 003 случая;
- Харьковская область – 866 случаев;
- Днепропетровская область – 859 случаев;
- Винницкая область – 824 случая;
- Одесская область – 814 случаев;
- Волынская область – 740 случаев;
- Житомирская область – 607 случаев;
- Кировоградская область – 460 случаев;
- Запорожская область – 401 случай;
- Черкасская область – 383 случая;
- Хмельницкая область – 299 случаев;
- Николаевская область – 277 случаев;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Херсонская область – 173 случая;
- Сумская область – 166 случаев;
- Донецкая область – 141 случай;
- Черниговская область – 119 случаев;
- Луганская область – 43 случая.
Главные новости о коронавирусе в Украине за 22 мая
Ослабление карантина с 22 мая
Правительство разрешило смягчить карантин с 22 мая. Это касается работы гостиниц, общественного транспорта и церковных служб.
Правда, в 11 областях Украины решили пока обойтись без снятия этих ограничений. Там эпидемиологическая ситуация несколько хуже, чем в остальных областях.
Какие области не ослабляют карантин с 22 мая / инфографика 24 канала
Коронавирус в украинском футболе
В Украине планируют возобновить футбольный чемпионат с 30 мая. Поэтому все команды начали массово тестировать на коронавирус. Во второлиговом "Вересе" из Ровно обнаружили коронавирус у работника.
Речь идет не об игроке команды, а о работнике, который отвечает за административную часть клуба. К слову, розыгрыш Второй лиги решили приостановить досрочно, поэтому "Верес" больше в этом сезоне не сыграет.
Переполненные больницы на Буковине
В Черновицкой области, которая лидирует в Украине по количеству больных, возникла проблема с количеством больниц. Дело в том, что в области уже полностью заполнены больницы первой и второй волны.
Здесь речь идет конкретно о больницах, определенных для размещения больных коронавирусом. К слову, в области дежурит вертолет МВД, который сможет оперативно отвезти 4-6 больных в другую область.
Работа общественного транспорта и метро в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко просит правительство разрешить возобновить работу общественного транспорта и метро в столице. Причина – транспортный коллапс в Киеве.
Поэтому мэр просит, чтобы Кабмин разрешил возобновить работу транспорта с 23 мая, а метрополитен открыть – с 25-го.
Что разрешили в Украине с 22 мая / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире за 22 мая
Общая информация и топ-5 стран по количеству инфицированных
Всего в мире уже 5 121 639 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 333 323 человека. Зато 1 961 286 больных уже выздоровели. Больше всего пандемия задела такие 5 стран:
- США – 1 577 758 больных;
- Россия – 326 448 больных;
- Бразилия – 310 087 больных;
- Великобритания – 252 246 больных;
- Испания – 233 037 больных.
Главное о коронавирусе в мире
Спад заболевания в Германии
В Германии фиксируют ощутимый спад заболевания коронавирусом. Более 159 тысяч больных уже выздоровели, а сейчас болеют только 10 039 человек.
За последние сутки зафиксировали 460 новых случаев болезни. Это примерно как в Украине, но значительно меньше того, что было раньше.
Смерть дворецкого Белого дома
В США от коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман в возрасте 91 года. Мужчина проработал в резиденции президента США с 1957 до 2012 года.
То есть пришел туда еще во времена Дуайта Эйзенхауэра – предшественника Джона Кеннеди – а ушел уже во времена Барака Обамы. В целом он работал при 11 президентах США.
Болгария открывает границы
Болгария решила отменить запрет на въезд. Речь идет о гражданах Евросоюза и Шенгенской зоны. Впрочем, по приезду им придется провести 14 дней на карантине.
По состоянию на сейчас там зафиксировали всего 2 372 случая заболевания коронавирусом, что является одним из наименьших показателей в Европе. 125 больных в Болгарии умерли.