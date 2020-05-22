Новини про коронавірус 22 травня: послаблення карантину в Україні та спад епідемії у Німеччині

В Україні 22 травня ще більше послабили карантинні обмеження. Разом з тим у Чернівецькій області заповнені усі лікарні для хворих з коронавірусом. У Німеччині готуються до повного подолання епідемії. Болгарія тим часом відкриває кордони. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 травня.

Новини про коронавірус в Україні 22 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 22 травня кількість заражень на коронавірус в Україні вже перетнула позначку у 20 тисяч. Всього захворіли 20 тисяч 148 людей.

Важливо Понад 20 тисяч заражених COVID-19: скільки людей захворіли та одужали в Україні за добу

За останню добу підтвердили 442 нові випадки захворювання. На 9 осіб зросла кількість жертв хвороби – 588 померлих. Натомість 6 тисяч 358 хворих вже одужали.

Головне про поширення коронавірусу

Буковина, звідки в Україні розпочався спалах коронавірусу, продовжує лідирувати за кількістю інфікованих (2 тисячі 905 людей ), на другій позиції тримається Київ – 2 522 пацієнтів. Серед трійки лідерів також Київська область, де підтвердили 1 344 зараження COVID-19. Багато хворих також у Рівненській (1 323) та Івано-Франківській (1 268) областях.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 3 907 медпрацівників, за останню добу захворіли ще 74 людей. З них 717 перебуває на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Крім того, 22 медики підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, на жаль, померли 28 медичних працівників. Вже одужали від COVID-19 1 тисяча 722 медичних працівників.

У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 48 людей. Двоє пацієнтів померли, однак 85 військовим вдалося одужати.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Чернівецька область — 2905 випадків;

місто Київ — 2522 випадки;

Київська область — 1344 випадки;

Рівненська область — 1323 випадки;

Івано-Франківська область — 1268 випадків;

Львівська область — 1240 випадків;

Тернопільська область — 1105 випадків;

Закарпатська область — 1003 випадки;

Харківська область — 866 випадків;

Дніпропетровська область — 859 випадків;

Вінницька область — 824 випадки;

Одеська область — 814 випадків;

Волинська область — 740 випадків;

Житомирська область — 607 випадків;

Кіровоградська область — 460 випадків;

Запорізька область — 401 випадок;

Черкаська область — 383 випадки;

Хмельницька область — 299 випадків;

Миколаївська область — 277 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Херсонська область — 173 випадки;

Сумська область — 166 випадків;

Донецька область — 141 випадок;

Чернігівська область — 119 випадків;

Луганська область — 43 випадки.

Головні новини про коронавірус в Україні за 22 травня

Послаблення карантину з 22 травня

Уряд дозволив пом'якшити карантин з 22 травня. Це стосується роботи готелів, громадського транспорту, церковних служб та громадського транспорту.

Щоправда в 11 областях України вирішили поки що обійтися без зняття цих обмежень. Там епідеміологічна ситуація дещо гірша, ніж у решті областей.



Які області не послаблюють карантин з 22 травня / інфографіка 24 каналу

Коронавірус в українському футболі

В Україні планують відновити футбольний чемпіонат з 30 травня. Тож усі команди почали масово тестувати на коронавірус. У друголігового "Вереса" з Рівного виявили коронавірус у працівника.

Мовиться не про гравця команди, а про працівника, що відповідає за адміністративну частину клубу. До слова, розіграш Другої ліги вирішили призупинити достроково, тож Верес більше у цьому сезоні не зіграє.

Переповнені лікарні на Буковині

У Чернівецькій області, яка лідирує в Україні за кількістю хворих, виникла проблема з кількістю лікарень. Справа у тім, що в області вже повністю заповнені лікарні першої та другої хвиль.

Тут мовиться конкретно про лікарні, визначені для розміщення хворих на коронавірус. До слова, в області чергує вертоліт МВС, який зможе оперативно відвезти 4-6 хворих в іншу область.

Робота громадського транспорту і метро у Києві

Мер Києва Віталій Кличко просить уряд дозволити відновити роботу громадського транспорту та метро у столиці. Причина – транспортний колапс у Києві.

Тож мер просить, аби Кабмін дозволив відновити роботу транспорту з 23 травня, а метрополітен відкрити – з 25-го.



Що дозволили в Україні з 22 травня / інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі за 22 травня

Загальна інформація та топ-5 країн за кількістю інфікованих

Всього у світі вже 5 мільйонів 121 тисяча 639 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 333 тисячі 323 людей. Натомість 1 мільйон 961 тисяча 286 хворих вже одужали. Найбільше пандемія зачепила такі 5 країн:

США – 1 мільйон 577 тисяч 758 хворих;

Росія – 326 тисяч 448 хворих;

Бразилія – 310 тисяч 87 хворих;

Велика Британія – 252 тисячі 246 хворих;

Іспанія – 233 тисячі 37 хворих.

Головне про коронавірус у світі

Спад захворювання у Німеччині

У Німеччині фіксують відчутний спад захворювання коронавірусу. Понад 159 тисяч хворих вже одужали, а нині хворіють лише 10 тисяч 39 людей.

За останню добу зафіксували 460 нових випадків хвороби. Це приблизно як в Україні, але значно менше від того, що було раніше.

Смерть дворецького Білого дому

У США від коронавірус помер колишній дворецький Білого дому Вілсон Рузвельт Джерман у віці 91 року. Чоловік пропрацював у резиденції президента США з 1957 до 2012 року.

Тобто прийшов він туди ще за часів Дуайта Ейзенхауера – попередника Джона Кеннеді – а пішов уже в часи Барака Обами. Загалом він працював при 11 президентах США.

Болгарія відкриває кордони

Болгарія вирішила скасувати заборону на в'їзд. Мовиться про громадян Євросоюзу та Шенгенської зони. Втім по приїзді їм доведеться провести 14 днів на карантині.

Станом на зараз там зафіксували всього 2 тисячі 372 випадки захворювання на коронавірус, що є одним з найменших показників у Європі. 125 хворих у Болгарії померли.