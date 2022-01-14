Новости о коронавирусе в Украине 16 января

Темпы заболеваемости COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 15 января, в Украине обнаружили 6 379 новых больных COVID-19. При этом последние дни фиксировали более 10 тысяч инфицированных. Известно, что среди них – 503 ребенка и 92 медработника. К сожалению, от осложнений болезни умерли еще 88 пациентов.

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​​Также за сутки в больницы госпитализировали 1 957 человек. За это же время удалось побороть недуг 2 359 украинцам.

Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев – 403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 89;

Днепропетровская область – 174;

Донецкая область – 142;

Житомирская область – 240;

Закарпатская область – 166;

Запорожская область – 10;

Ивано-Франковская область – 914;

Киевская область – 198;

Кировоградская область – 88;

Луганская область – 21;

Львовская область – 625;

Николаевская область – 112;

Одесская область – 195;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 160;

Сумская область – 455;

Тернопольская область – 397;

Харьковская область – 612;

Херсонская область – 71;

Хмельницкая область – 312;

Черкасская область – 117;

Черновицкая область – 387;

Черниговская область – 119.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования

За сутки провели 43 701 тестирование, в частности, методом ПЦР – 20 309, методом ИФА – 3 038 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 354, это довольно низкие показатели. Поэтому небольшое количество новых больных на выходных связывают именно с такими темпами тестирования.

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 754 458 больных коронавирусом. По состоянию на 16 января 3 553 642 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли не менее 98 283 пациентов.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 17 168 201 ПЦР-тестирование.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране удалось сделать 29 349 091 прививку.

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​​За сутки 15 января в Украине 39 769 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 13 043 человека. Вторую дозу – 18 760 человек. Зато дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную – 7 752 человека.

Прививка проводилась 411 мобильными бригадами по иммунизации, 2 423 пунктами прививки и 436 центрами вакцинации населения.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании вакцинировали 14 985 043 человека, из них:

получили первую дозу – 14 985 041 человек;

две дозы – 14 259 590 человек;

получили дополнительную дозу – 9 512 человек;

бустерную – 94 948 человек.

Всего провели 29 349 091 прививку.

Какие препараты выбирали украинцы:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 507 566,

Coronavac – 4 848 246,

AstraZeneca – 1 628 549,

Moderna – 1 492 815,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Как получить бустерную дозу

Источник: фейсбук Ольги Стефанишиной

По направлению от семейного врача или самостоятельно записаться в пункт или центр вакцинации. Список и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.

Напомним! Бустерную дозу в Украине уже вводят людям в возрасте от 60 лет, медицинским работникам и сотрудникам домов интернатного типа.



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 16 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 16 января в мире обнаружили более 326 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.

Китай вакцинировал почти 90% населения

Источник: Синьхуа

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хе Цинхуа сообщил, что более 1,26 миллиарда китайцев получили вакцины от коронавируса. А это почти 90% населения.

Внимание! Также в субботу, 15 января, в Пекине обнаружили первый случай заражения Омикроном.

Иран сообщил о первых летальных исходах из-за штамма Омикрон

Источник: Associated Press

Иран сообщил о летальных исходах из-за штамма коронавируса Омикрон. К сожалению, умерло три человека после заражения этим вариантом недуга. Такое в стране случилось впервые.

Чем опасен Омикрон? Омикрон быстро вытесняет штамм Дельта, становясь доминантным в мире. Данные по госпитализациям не являются окончательными. Поэтому до сих пор трудно сказать, насколько опасен новый вариант.

Новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем он составляет 3 суток. Также он является более заразным. Примечательно также, что Омикроном чаще болеет молодежь.

Лишь в 0,6% больные с Омикрон были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни.

В Индии пенсионер нелегально вакцинировался 12 раз

Источник: Daily Mail

84-летний житель Индии Брахамдев Мандал 12 раз сделал прививку против коронавируса. Вакцинировался мужчина нелегально. Это произошло в период с 13 февраля 2021 года по 4 января 2022 года. Так мужчина был убежден, что избавится от боли в суставах и спине, которыми он страдал в течение 8 лет.

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Норвегия отменяет некоторые COVID-ограничения

Источник: SchengenVisaInfo.com.

Власти Норвегии заявили об ослаблении некоторых национальных ограничений. Страна отменила их 15 января 2022 года. Согласно новым правилам:

детские сады и начальные школы больше не будут ограничивать количество детей на одной территории;

взрослые могут заниматься на открытом воздухе, как обычно, а также общаться с другими, если это необходимо;

кроме того, взрослые смогут находиться в ресторанах и других питейных заведениях до 23:00, а правила карантина будут смягчены.

В Германии зафиксировали рекордный показатель заболеваемости COVID-19

Источник: Deutsche Presse-Agentur

В Германии показатель заболеваемости коронавирусом, так называемая инцидентность, впервые превысил 500 на 100 000 населения за семь дней. За прошедшие сутки было зафиксировано 52 504 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2.