Известно, что среди них – 503 ребенка и 92 медработника. К сожалению, от осложнений болезни скончались еще 88 пациентов.
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Также за сутки в больницы госпитализировали 1 957 человек. За это же время удалось побороть недуг 2359 украинцам.
Количество заболеваний в областях в сутки:
- Киев – 403;
- Винницкая область – 251;
- Волынская область – 89;
- Днепропетровская область – 174;
- Донецкая область – 142;
- Житомирская область – 240;
- Закарпатская область – 166;
- Запорожская область – 10;
- Ивано-Франковская область – 914;
- Киевская область – 198;
- Кировоградская область – 88;
- Луганская область – 21;
- Львовская область – 625;
- Николаевская область – 112;
- Одесская область – 195;
- Полтавская область – 121;
- Ровненская область – 160;
- Сумская область – 455;
- Тернопольская область – 397;
- Харьковская область – 612;
- Херсонская область – 71;
- Хмельницкая область – 312;
- Черкасская область – 117;
- Черновицкая область – 387;
- Черниговская область – 119.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования
За сутки провели 43 701 тестирования, в частности, методом ПЦР – 20 309, методом ИФА – 3 038 исследований и экспресс тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 354.
Общая статистика заболеваемости в стране
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 754 458 больных коронавирусом. По состоянию на 16 января 3 553 642 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли не менее 98 283 пациентов.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала