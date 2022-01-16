Відомо, що серед них – 503 дитини та 92 медпрацівника. На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 88 пацієнтів.
Днем раніше Захворюваність не знижується: в Україні знову виявили понад 10 тисяч COVID-хворих
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За минулу добу, 15 січня, в Україні виявили 6 379 нових хворих на COVID-19. При цьому останні дні фіксували понад 10 тисяч інфікованих.
Відомо, що серед них – 503 дитини та 92 медпрацівника. На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 88 пацієнтів.
Днем раніше Захворюваність не знижується: в Україні знову виявили понад 10 тисяч COVID-хворих
Новина доповнюється...