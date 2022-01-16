Відомо, що серед них – 503 дитини та 92 медпрацівника. На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 88 пацієнтів.

Днем раніше Захворюваність не знижується: в Україні знову виявили понад 10 тисяч COVID-хворих

Новина доповнюється...