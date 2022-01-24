Новости о коронавирусе в Украине 24 января

Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти 13 тысяч человек

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине обнаружили 12 915 больных коронавирусом. Среди инфицированных 1 826 детей и 224 медработника. В больницы госпитализировали 1 836 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, не удалось побороть недуг 67 украинцам. В то же время выздоровели 2 430 больных.

Днем ранее Вакцинация каждый год, предупреждение ВОЗ, протесты в Бельгии: новости о коронавирусе 23 января

Темпы тестирования

За сутки лаборатории провели 50 680 тестов для выявления инфекции коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 26 131;
  • методом ИФА – 2 683;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 866.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 464;
  • Винницкая область – 524;
  • Волынская область – 251;
  • Днепропетровская область – 349;
  • Донецкая область – 84;
  • Житомирская область – 798;
  • Закарпатская область – 304;
  • Запорожская область – 63;
  • Ивано-Франковская область – 1 765;
  • Киевская область – 256;
  • Кировоградская область – 90;
  • Луганская область – 19;
  • Львовская область – 2 036;
  • Николаевская область – 209;
  • Одесская область – 670;
  • Полтавская область – 164;
  • Ровненская область – 394;
  • Сумская область – 856;
  • Тернопольская область – 661;
  • Харьковская область – 1 019;
  • Херсонская область – 142;
  • Хмельницкая область – 536;
  • Черкасская область – 157;
  • Черновицкая область – 837;
  • Черниговская область – 267.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина больных

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 870 370 больных коронавирусом. Тогда как выздоровели – 3 585 338 человек. К сожалению, умерли 99 282 украинца.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Темпы COVID-вакцинации в Украине: сколько людей привили за сутки и какими вакцинами

Источник: Минздрав

​За сутки 23 января в Украине против COVID-19 вакцинировали 22 541 человека. Первую дозу получили 8 280 человек. Тогда как вторую дозу – 8 835 человек, а дополнительную получили 87 человек. Еще 5 339 украинцев получили бустер. Прививка проводилась 348 мобильными бригадами по иммунизации, 1 895 пунктами прививки и 419 центрами вакцинации населения.

В течение суток использовали для вакцинации 4 препарата, в частности:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 16 032;
  • Coronavac – 3 215;
  • AstraZeneca – 449;
  • Moderna – 2 845.

Между тем с начала вакцинальной кампании привили 15 164 118 человек, из них: получили первую дозу – 15 164 116 человек; две дозы – 14 466 084 человека; дополнительную – 13 108 человек; бустерную – 208 784 человека. В общем в стране провели 29 852 092 прививки.

Ивано-Франковская область пошла на локдаун: какие ограничения действуют в красной зоне

Источник: 24 канал

Из-за новой вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области ужесточили карантинные ограничения. С 24 января там действуют правила красной зоны. В частности запрещается работа:

  • заведений питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • торговых центров, кинотеатров и других развлекательных заведений;
  • учреждений образования (кроме детских садов и начальных школ);
  • непродовольственных рынков, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Также красная зона предусматривает запрет проведения массовых мероприятий, за исключением спортивных соревнований. Однако их можно проводить только без зрителей.

Коронавірус в Україні

Какие привилегии получают вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала

Львовщина приблизилась к красной зоне по двум показателям

Источник: "Твоє місто"

На Львовщине в последнее время значительно возросло количество больных коронавирусом. Область уже приблизилась к красной зоне карантина по двум показателям:

  • По состоянию на 24 января коэффициент новых случаев инфицирования во Львовской области – превышен. Он составляет 22,8% при норме меньше 20%.
  • Динамика уровня госпитализаций составляет 79%. Однако из-за выходных она несколько снизилась, так как 21 января показатель равнялся 97% при норме меньше 60%.

Во Львове начали действовать новые карантинные ограничения

Источник: ZAXID.NET

Из-за стремительного роста больных коронавирусом во Львове несколько усилили карантин. Новые ограничения начали действовать с 24 января, а именно:

  • Ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно как минимум 2 недели.
  • Все внешкольные занятия и кружки отменили или перенесли в онлайн.
  • Рабочие группы, которые проверяют соблюдение карантина в общественном транспорте, возобновляют работу.
  • В общественном транспорте будут проводить дезинфекцию.
  • Работа ТРЦ возможна только, если работники будут вакцинированы или будут иметь свежий отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов – не более 60%.
  • Прием граждан исполнительными органами ЛГС будут проводить только онлайн.

Целесообразность дистанционного обучения для учащихся младших классов решат на заседании комиссии ТЭБ и ЧС 24 января.

В КГГА рассказали, планируют ли закрытие метро в случае локдауна

Источник: 24 канал

Когда ситуация с распространением COVID-19 в Киеве достигнет показателей красной зоны, в городе усилят карантинные ограничения. При этом в общественном транспорте введут режим спецпропусков. По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в случае объявления локдауна работу подземки прекращать никто не планирует.

"Тысячу Зеленского" пенсионеры могут потратить на лекарства уже с 24 января

Источник: телеграм FEDOROV

С понедельника, 24 января, украинцы смогут воспользоваться программой єПідтримка и потратить тысячу гривен для закупки лекарственных препаратов в аптеках. Деньги могут потратить люди старше 60 лет. Для этого они должны получить две дозы прививки против коронавируса, то есть полностью пройти курс вакцинации. Также нужно иметь COVID-сертификат, сгенерированный в мобильном приложении "Дия". Покупать лекарства можно в обычных аптеках и интернет-магазинах по рецепту врача или без него.

Новости о коронавирусе в мире 24 января

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 24 января в мире обнаружили свыше 351 миллиона больных коронавирусом и больше 5,5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

В ВОЗ спрогнозировали "финал пандемии" COVID-19 в Европе: на это есть причина

Источник: France24

Вероятно, Европа приближается к концу пандемии на фоне распространения штамма Омикрон. Об этом заявил в интервью Ханс Клюге, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что до марта 2022 года вариантом Омикрон могут заболеть 60% европейцев. После этого у большинства жителей Европы будет глобальный иммунитет к коронавирусу – либо благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни. Кроме того, ожидается снижение распространения вируса из-за сезонности. В то же время до конца 2022 года пандемия может вернуться.

Исследования коронавируса

Четвертая доза вакцины вдвое улучшает защиту от COVID, – ученые из Израиля

Источник: Times of Israel

Израильские ученые заявили, что четвертая доза вакцины против коронавируса повышает устойчивость к инфицированию коронавирусом вдвое. А также втрое лучше защищает от тяжелой формы заболевания, особенно в возрастной группе от 60 лет и старше. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных исследования, сообщили в Минздраве Израиля.

Интересно Почему штамм Омикрон настолько заразен

В крови человека нашли противовирусное средство, которое защищает от всех штаммов COVID-19

Источник: Nature Communications

Группа исследователей из США обнаружила в организме человека внеклеточные везикулы evACE2 – небольшие органеллы, которые содержат белок ACE2. Он может блокировать любые штаммы SARS-CoV-2. Этот противовирусный агент присутствует в крови человека и является естественной защитой против COVID-19. Доклинические эксперименты показали, что эти везикулы нейтрализуют широкий спектр штаммов SARS-CoV-2, а также имеют потенциал против новых коронавирусов.