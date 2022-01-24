Новини про коронавірус в Україні 24 січня

Коронавірус в Україні: за добу захворіло майже 13 тисяч людей

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 23 січня, в Україні виявили 12 915 хворих на коронавірус. Серед інфікованих 1 826 дітей та 224 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 1 836 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, не вдалося побороти недугу 67 українцям. Водночас одужали 2 430 хворих.

Днем раніше Вакцинація щороку, попередження ВООЗ, протести в Бельгії: новини про коронавірус 23 січня

Темпи тестування

За добу лабораторії провели 50 680 тестів для виявлення інфекції коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 26 131;

методом ІФА – 2 683;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 866.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 464;

Вінницька область – 524;

Волинська область – 251;

Дніпропетровська область – 349;

Донецька область – 84;

Житомирська область – 798;

Закарпатська область – 304;

Запорізька область – 63;

Івано-Франківська область – 1 765;

Київська область – 256;

Кіровоградська область – 90;

Луганська область – 19;

Львівська область – 2 036;

Миколаївська область – 209;

Одеська область – 670;

Полтавська область – 164;

Рівненська область – 394;

Сумська область – 856;

Тернопільська область – 661;

Харківська область – 1 019;

Херсонська область – 142;

Хмельницька область – 536;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 837;

Чернігівська область – 267.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина хворих

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 870 370 хворих на коронавірус. Тоді як одужало – 3 585 338 людей. На жаль, померли 99 282 українця.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Темпи COVID-вакцинації в Україні: скільки людей щепили за добу і якими вакцинами

Джерело: МОЗ

​За добу 23 січня в Україні проти COVID-19 вакцинували 22 541 людину. Першу дозу отримали 8 280 людей. Тоді як другу дозу – 8 835 людей, натомість додаткову отримали 87 людей. Ще 5 339 українців отримали бустер. Щеплення проводилось 348 мобільними бригадами з імунізації, 1 895 пунктами щеплення та 419 центрами вакцинації населення.

Впродовж доби використовували для вакцинації 4 препарати, зокрема:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 16 032;

Coronavac – 3 215;

AstraZeneca – 449;

Moderna – 2 845.

Натомість від початку вакцинальної кампанії щепили 15 164 118 людей, з них: отримали першу дозу – 15 164 116 людей; дві дози – 14 466 084 людини; додаткову – 13 108 людей; бустерну – 208 784 людини. Загалом в країні провели 29 852 092 щеплення.

Івано-Франківська область пішла на локдаун: які обмеження діють у червоній зоні

Джерело: 24 канал

Через новий спалах коронавірусу в Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження. З 24 січня там діють правила червоної зони. Зокрема забороняється робота:

закладів харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

торгових центрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

закладів освіти (крім дитячих садків та початкових шкіл);

непродовольчих ринків, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

закладів культури, крім історико-культурних заповідників.

Також червона зона передбачає заборону проведення масових заходів, за винятком спортивних змагань. Однак їх можна проводити лише без глядачів.

Та зверніть увагу на те, що вищезазначені заборони на роботу тих чи інших закладів не є актуальними, якщо 100% працівників та відвідувачів матимуть сертифікат про повний курс вакцинації (тобто про отримання 2 доз вакцини), сертифікат про одужання від коронавірусу чи негативний експрес-тест на антиген, який дійсний 72 години.



Які привілеї отримують вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу

Львівщина наблизилася до червоної зони за двома показниками

Джерело: "Твоє місто"

На Львівщині останнім часом значно зросла кількість хворих на коронавірус. Область вже наблизилася до червоної зони карантину за двома показниками:

Станом на 24 січня коефіцієнт нових випадків інфікування у Львівській області – перевищений. Він становить 22,8% при нормі менше ніж 20% .

. Динаміка рівня госпіталізацій становить 79%. Однак через вихідні вона дещо знизилася, адже 21 січня показник дорівнював 97% при нормі менше ніж 60%.

У Львові почали діяти нові карантинні обмеження

Джерело: ZAXID.NET

Через стрімке зростання хворих на коронавірус у Львові дещо посилили карантин. Нові обмеження почали діяти з 24 січня, а саме:

Учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно щонайменше 2 тижні.

Усі позашкільні заняття та гуртки скасували або перенесли в онлайн.

Робочі групи, які перевіряють дотримання карантину в громадському транспорті, відновлюють роботу.

У громадському транспорті проводитимуть дезінфекцію.

Робота ТРЦ можлива лише, якщо працівники будуть вакцинованими чи матимуть свіжий негативний ПЛР-тест. Заповненість залів – не більше ніж 60%.

Прийом громадян виконавчими органами ЛМР проводитимуть лише онлайн.

Доцільність дистанційного навчання для учнів молодших класів вирішать на засіданні комісії ТЕБ та НС 24 січня.

У КМДА розповіли, чи планують закриття метро у разі локдауну

Джерело: 24 канал

Коли ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві досягне показників червоної зони, у місті посилять карантинні обмеження. При цьому в громадському транспорті запровадять режим спецперепусток. За словами заступника керівника КМДА Миколи Поворозника, у разі оголошення локдауну роботу підземки припиняти ніхто не планує.

"Тисячу Зеленського" пенсіонери можуть витратити на ліки вже з 24 січня

Джерело: телеграм FEDOROV

З понеділка, 24 січня, українці зможуть скористатися програмою єПідтримка та витратити тисячу гривень для купівлі лікарських препаратів у аптеках. Гроші можуть витратити люди, старші 60 років. Для цього вони мали б отримати дві дози щеплення проти коронавірусу, тобто повністю пройти курс вакцинації. Також потрібно мати COVID-сертифікат, згенерований у мобільному додатку "Дія". Купувати ліки можна у звичайних аптеках та інтернет-магазинах за рецептом лікаря або без нього.

Новини про коронавірус у світі 24 січня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 24 січня у світі виявили понад 351 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.

У ВООЗ спрогнозували "фінал пандемії" COVID-19 у Європі: на це є причина

Джерело: France24

Імовірно, що Європа наближається до кінця пандемії на тлі поширення штаму Омікрон. Про це заявив в інтерв'ю Ганс Клюге – директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він вважає, що до березня 2022 року на варіант Омікрон можуть захворіти 60% європейців. Після цього у більшості жителів Європи буде глобальний імунітет до коронавірусу – або завдяки вакцинації, або після перенесеної хвороби. Крім того, очікується зниження поширення вірусу через сезонність. Водночас до кінця 2022 року пандемія може повернутися.

Дослідження коронавірусу

Четверта доза вакцини вдвічі покращує захист від COVID, – вчені з Ізраїля

Джерело: Times of Israel

Ізраїльські вчені заявили, що четверта доза вакцини проти коронавірусу підвищує стійкість до інфікування коронавірусом вдвічі. А також втричі краще захищає від важкої форми захворювання, особливо у віковій групі від 60 років і старше. Про це свідчить попередній аналіз даних дослідження, повідомили у МОЗ Ізраїлю.

Цікаво ​Чому штам Омікрон настільки заразний

У крові людини знайшли противірусний засіб, що захищає від усіх штамів COVID-19

Джерело: Nature Communications

Група дослідників із США виявила в організмі людини позаклітинні везикули evACE2 – невеликі органели, що містять білок ACE2. Він може блокувати будь-які штами SARS-CoV-2. Це противірусний агент присутній у крові людини і є природним захистом проти COVID-19. Доклінічні експерименти показали, що ці везикули нейтралізують широкий спектр штамів SARS-CoV-2, а також мають потенціал проти нових коронавірусів.