Він поліг на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першого заступника міського голови Черкас Сергія Тищенка.

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Олександр Саєнко був стрільцем-санітаром

Олександр Іванович Саєнко народився 1 жовтня 1975 року у селі Хижинці Лисянського району, що на Черкащині.

У дитинстві сім'я переїхала до Черкас. Там воїн прожив усе своє життя.

"Він завжди був працьовитим, відповідальним і готовим допомогти іншим", – розповів Сергій Тищенко.

На захист України Олександр став у 2024 році. Він проходив службу як стрілець-санітар у складі стрілецької роти.

Загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання у Курській області.

Попрощалися із захисником України 27 листопада.

Олександр загинув від рук ворога, віддавши найдорожче – своє життя – заради миру і свободи для майбутніх поколінь. Смерть Героя – це болісна втрата для всіх нас. Його подвиг назавжди залишиться у наших серцях, а ми повинні пам'ятати та цінувати цю жертву, продовжуючи боротьбу за перемогу,

– написав заступник міського голови Черкас.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Саєнка. Вічна пам'ять воїну!