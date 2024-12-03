Тривогу у Тернопільській області оголосили о 01:24, а про відбій сповістили о 04:06, інформує 24 Канал.

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