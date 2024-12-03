Тривогу у Тернопільській області оголосили о 01:24, а про відбій сповістили о 04:06, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу "Весь під'їзд був у диму": жителі будинку у Тернополі, куди влучив "Шахед", поділилися пережитим
У ніч на 3 грудня окупанти знову атакували Тернопіль. Було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього частина міста залишилася без світла.
Тривогу у Тернопільській області оголосили о 01:24, а про відбій сповістили о 04:06, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу "Весь під'їзд був у диму": жителі будинку у Тернополі, куди влучив "Шахед", поділилися пережитим