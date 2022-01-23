Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За даними МОЗ, до лікарень госпіталізували 2 774 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 86 людей. Натомість видужали – 2 030 пацієнти.
Днем раніше Ризик нового штаму, бустер проти Омікрону: новини про коронавірус 22 січня
Темпи тестування в країні
За добу лабораторії провели 78 852 тести на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- методом ПЛР – 42 049;
- методом ІФА – 3 561;
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 33 242.
Добова статистика коронавірусу в областях
- Київ – 559;
- Вінницька область – 486;
- Волинська область – 226;
- Дніпропетровська область – 411;
- Донецька область – 353;
- Житомирська область – 844;
- Закарпатська область – 370;
- Запорізька область – 61;
- Івано-Франківська область – 1704;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 118;
- Луганська область – 35;
- Львівська область – 2170;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 808;
- Полтавська область – 121;
- Рівненська область – 476;
- Сумська область – 1469;
- Тернопільська область – 903;
- Харківська область – 1193;
- Херсонська область – 211;
- Хмельницька область – 958;
- Черкаська область – 174;
- Чернівецька область – 851;
- Чернігівська область – 344.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
Понад 15 мільйонів українців вакцинувалися проти коронавірусу
Джерело: МОЗ
В Україні за минулу добу, 22 січня, вакцинували проти коронавірусу понад 38 тисяч людей. Зокрема, першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 осіб. Додаткову дозу отримали 332 людей, бустерну дозу – 10 234 людини.
Загальні темпи COVID-вакцинації
З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 155 838 людей:
- з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей,
- отримали дві дози – 14 457 249 людей,
- отримали додаткову дозу – 13 021 людина,
- бустерну дозу – 203 445 людей.
Загалом проведено 29 829 551 щеплення.
Як хворіють діти на Омікрон в Україні
Джерело: УП Життя
Штам Омікрон почав більше вражати дітей, ніж Дельта. Водночас, за даними МОЗ, діти не становлять більшості у статистиці інфікованих на коронавірус.
Відсоток дітей серед хворих на COVID-19 з 10 по 20 січня варіюється від 6% до 10%.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 23 січня у світі виявили понад 349 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.
В Росії рекорд захворюваності на коронавірус
Джерело: СтопКоронавірус РФ
У Російській Федерації впродовж доби 22 січня зареєстрували понад 63 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. Це рекордний показник з початку пандемії.
Загальна кількість хворих досягла показника 11 108 191. Минулої доби від ускладнень коронавірусу померло 679 осіб, а всього від початку пандемії – 326 112 людей.
Щорічне щеплення замість частих ревакцинацій пропонують у Pfizer
Джерело: CTV News
Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що щорічна вакцинація проти COVID-19 була б ефективніша, ніж повторні щеплення в боротьбі з пандемією коронавірусу.
Бурла також наголосив, що Pfizer може бути готова подати заявку на схвалення оновленої вакцини для боротьби з штамом Омікрон і масового її виробництва вже в березні.
Дослідження про коронавірус
Чи є закреп симптомом коронавірусу
Джерело: Health
Фахівці не вважають закреп поширеною ознакою коронавірусної хвороби. Але є певні стани, пов'язані з коронавірусною хворобою та її лікуванням, які можуть призвести до проблем з випорожненням. Є деякі дані, які пов'язують закреп із COVID-19, але вони не дуже переконливі.
Однак у всіх цих ситуаціях закреп не був єдиним симптомом COVID-19. І враховуючи, наскільки поширені проблеми з випорожненням у загальній популяції (приблизно 42 мільйони людей у США страждають від закрепів), важко сказати, чи насправді COVID-19 викликає цей стан, чи це випадковість, яка трапляється і у пацієнтів із COVID-19.
Для COVID-19 все ж таки більш притаманний інший симптом розладу шлунково-кишкового тракту – діарея.
Жодного безсимптомного: дослідження перебігу Омікрону у дітей
Джерело: Insider
Нежить, кашель, біль в горлі і втома – найпоширеніші симптоми коронавірусу при Омікроні у дітей. Зокрема, професорка Королівського коледжу Лондона Емма Дункан наголосила, що супутніми ознаками інфікування можуть бути головний біль, чхання і висока температура тіла.
В ході дослідження вчені не зустріли жодного безсимптомного перебігу хвороби у дітей.
Серед більш рідкісних симптомів Омікрону фахівці виділили порушення шлунково-кишкового тракту у вигляді діареї, висип, а також запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів.