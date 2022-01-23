Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
По данным Минздрава, в больницы госпитализировали 2 774 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 86 человек. Зато выздоровели – 2 030 пациентов.
Днем ранее Риск нового штамма, бустер против Омикрона: новости о коронавирусе 22 января
Темпы тестирования в стране
За сутки лаборатории провели 78 852 теста на выявление коронавирусной инфекции, в частности:
- методом ПЦР – 42 049;
- методом ИФА – 3 561;
- экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 33 242.
Суточная статистика коронавируса в областях
- Киев – 559;
- Винницкая область – 486;
- Волынская область – 226;
- Днепропетровская область – 411;
- Донецкая область – 353;
- Житомирская область – 844;
- Закарпатская область – 370;
- Запорожская область – 61;
- Ивано-Франковская область – 1704;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 118;
- Луганская область – 35;
- Львовская область – 2170;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 808;
- Полтавская область – 121;
- Ровенская область – 476;
- Сумская область – 1469;
- Тернопольская область – 903;
- Харьковская область – 1193;
- Херсонская область – 211;
- Хмельницкая область – 958;
- Черкасская область – 174;
- Черновицкая область – 851;
- Черниговская область – 344.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала
Более 15 миллионов украинцев вакцинировались против коронавируса
Источник: МОЗ
В Украине за минувшие сутки, 22 января, вакцинировали против коронавируса более 38 тысяч человек. В частности, первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу – 13 656 человек. Дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу – 10 234 человека.
Общие темпы COVID-вакцинации
С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 155 838 человек:
- из них получили первую дозу – 15 155 836 человек,
- получили две дозы – 14 457 249 человек,
- получили дополнительную дозу – 13 021 человек,
- бустерную дозу – 203 445 человек.
Всего проведена 29 829 551 прививка.
Как болеют дети Омикроном в Украине
Источник: УП жизнь
Штамм Омикрон начал больше поражать детей, чем Дельта. В то же время, по данным Минздрава, дети не составляют большинства в статистике инфицированных коронавирусом.
Процент детей среди больных COVID-19 с 10 по 20 января варьируется от 6% до 10%.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 23 января, в мире обнаружили более 349 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.
В России рекорд заболеваемости коронавирусом
Источник: Стопкоронавирус РФ
В Российской Федерации в течение суток 22 января зарегистрировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом это рекордный показатель с начала пандемии.
Общее количество больных достигло показателя 11 108 191. За прошедшие сутки от осложнений коронавируса умерло 679 человек, а всего с начала пандемии – 326 112 человек.
Ежегодную прививку вместо частых ревакцинаций предлагают в Pfizer
Источник: CTV News
Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ежегодная вакцинация против COVID-19 была бы более эффективна, чем повторные прививки в борьбе с пандемией коронавируса.
Бурла также подчеркнул, что Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение обновленной вакцины для борьбы со штаммом Омикрон и массового ее производства уже в марте.
Исследование коронавируса
Является ли запор симптомом коронавируса
Источник: Health
Специалисты не считают запор распространенным признаком коронавирусной болезни. Но есть определенные состояния, связанные с коронавирусной болезнью и ее лечением, которые могут привести к проблемам с опорожнением. Есть некоторые данные, которые связывают запор с COVID-19, но они не очень убедительны.
Однако во всех этих ситуациях запор не был единственным симптомом COVID-19. И учитывая, насколько распространены проблемы с опорожнением в общей популяции (примерно 42 миллиона человек в США страдают от запоров), трудно сказать, на самом деле COVID-19 вызывает это состояние, или это случайность, которая случается и у пациентов с COVID-19.
Для COVID-19 все же более присущ иной симптом расстройства желудочно-кишечного тракта – диарея.
Ни одного бессимптомного: исследование течения Омикрона у детей
Источник: Insider
Насморк, кашель, боль в горле и усталость – самые распространенные симптомы коронавируса при Омикроне у детей. В частности, профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Дункан подчеркнула, что сопутствующими признаками инфицирования могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела.
В ходе исследования ученые не встретили ни одного бессимптомного течения болезни у детей.
Среди более редких симптомов Омикрон специалисты выделили нарушения желудочно-кишечного тракта в виде диареи, сыпь, а также воспаление верхних и нижних дыхательных путей.