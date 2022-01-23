Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

По данным Минздрава, в больницы госпитализировали 2 774 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 86 человек. Зато выздоровели – 2 030 пациентов.

​Днем ранее Риск нового штамма, бустер против Омикрона: новости о коронавирусе 22 января

Темпы тестирования в стране

За сутки лаборатории провели 78 852 теста на выявление коронавирусной инфекции, в частности:

методом ПЦР – 42 049;

методом ИФА – 3 561;

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 33 242.

Важно! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 857 455 случаев заболевания. По состоянию на 23 января известно о выздоровлении 3 582 908 человек. При этом, жертвами коронавирусной болезни стали 99 215 жителей страны.

Суточная статистика коронавируса в областях

Киев – 559;

Винницкая область – 486;

Волынская область – 226;

Днепропетровская область – 411;

Донецкая область – 353;

Житомирская область – 844;

Закарпатская область – 370;

Запорожская область – 61;

Ивано-Франковская область – 1704;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 118;

Луганская область – 35;

Львовская область – 2170;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 808;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 476;

Сумская область – 1469;

Тернопольская область – 903;

Харьковская область – 1193;

Херсонская область – 211;

Хмельницкая область – 958;

Черкасская область – 174;

Черновицкая область – 851;

Черниговская область – 344.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Более 15 миллионов украинцев вакцинировались против коронавируса

Источник: МОЗ

В Украине за минувшие сутки, 22 января, вакцинировали против коронавируса более 38 тысяч человек. В частности, первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу – 13 656 человек. Дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу – 10 234 человека.

Общие темпы COVID-вакцинации

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 155 838 человек:

из них получили первую дозу – 15 155 836 человек,

получили две дозы – 14 457 249 человек,

получили дополнительную дозу – 13 021 человек,

бустерную дозу – 203 445 человек.

Всего проведена 29 829 551 прививка.

Как болеют дети Омикроном в Украине

Источник: УП жизнь

Штамм Омикрон начал больше поражать детей, чем Дельта. В то же время, по данным Минздрава, дети не составляют большинства в статистике инфицированных коронавирусом.

Процент детей среди больных COVID-19 с 10 по 20 января варьируется от 6% до 10%.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 23 января, в мире обнаружили более 349 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

В России рекорд заболеваемости коронавирусом

Источник: Стопкоронавирус РФ

В Российской Федерации в течение суток 22 января зарегистрировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом это рекордный показатель с начала пандемии.

Общее количество больных достигло показателя 11 108 191. За прошедшие сутки от осложнений коронавируса умерло 679 человек, а всего с начала пандемии – 326 112 человек.

Ежегодную прививку вместо частых ревакцинаций предлагают в Pfizer

Источник: CTV News

Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что ежегодная вакцинация против COVID-19 была бы более эффективна, чем повторные прививки в борьбе с пандемией коронавируса.

Бурла также подчеркнул, что Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение обновленной вакцины для борьбы со штаммом Омикрон и массового ее производства уже в марте.

Исследование коронавируса

Является ли запор симптомом коронавируса

Источник: Health

Специалисты не считают запор распространенным признаком коронавирусной болезни. Но есть определенные состояния, связанные с коронавирусной болезнью и ее лечением, которые могут привести к проблемам с опорожнением. Есть некоторые данные, которые связывают запор с COVID-19, но они не очень убедительны.

Однако во всех этих ситуациях запор не был единственным симптомом COVID-19. И учитывая, насколько распространены проблемы с опорожнением в общей популяции (примерно 42 миллиона человек в США страдают от запоров), трудно сказать, на самом деле COVID-19 вызывает это состояние, или это случайность, которая случается и у пациентов с COVID-19.

Для COVID-19 все же более присущ иной симптом расстройства желудочно-кишечного тракта – диарея.

Ни одного бессимптомного: исследование течения Омикрона у детей

Источник: Insider

Насморк, кашель, боль в горле и усталость – самые распространенные симптомы коронавируса при Омикроне у детей. В частности, профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Дункан подчеркнула, что сопутствующими признаками инфицирования могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела.

В ходе исследования ученые не встретили ни одного бессимптомного течения болезни у детей.

Среди более редких симптомов Омикрон специалисты выделили нарушения желудочно-кишечного тракта в виде диареи, сыпь, а также воспаление верхних и нижних дыхательных путей.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала