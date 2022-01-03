Новости о коронавирусе в Украине 3 января

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 1 804 человека. Среди них 97 детей и 24 медработников.

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За сутки 2 января в Украине, к сожалению, 114 человек умерли от осложнений недуга. В больницы попали 1 168 человек, хотя днем ранее с коронавирусом не госпитализировали ни одного пациента. В то же время за это время удалось побороть недуг 2 537 пациентам – они уже выздоровели.

Темпы тестирования населения

За сутки наши лаборатории провели всего 17 437 тестов на коронавирус:

методом ПЦР – 7 748;

методом ИФА – 471;

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 9 218.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ровненская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область – 21.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 676 342 человека. По состоянию на 3 января уже выздоровели 3 479 725 человек. К сожалению, умерли от осложнений недуга 96 301 украинец.

Также за все время провели 16 824 014 ПЦР-тестов.



Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Все области Украины в желтой зоне карантина

Источник: Минздрав

Во всех областях Украины и в Киеве сейчас действует желтый уровень эпидемической опасности. Это означает, что сейчас в стране уже нет "красных" регионов. Однако и "зеленых" пока тоже. В целом по стране уровень заболеваемости COVID-19 составляет 172 на 100 тысяч населения. При этом установлен индикатор – 75 на 100 тысяч человек.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируют в столице – 424 на 100 тысяч населения. Тогда как самый низкий – в Херсонской области – 59.



Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 3 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 3 января в мире обнаружили более 290 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 54 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия.

Роналдо заболел коронавирусом

Источник: ФК Крузейро

Легенда Серии А Роналдо, который играл за Интер и Милан, а теперь является президентом Крузейро и Вальядолида, подхватил COVID-19. У экс-футболиста болезнь проходит с легкими симптомами.

Почему Кипр одобрил "Спутник V" и другие непризнанные вакцины

Источник: 24 канал

На Кипре одобрили вакцины от коронавируса, которые ранее одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС). К ним относятся препараты компаний Moderna, Pfizer, AstraZeneka и Johnson & Johnson. В то же время Кипр признает COVID-препараты "Спутник V", CoronaVac, Sinopharm и CoviShield.

Считают, что именно благодаря таким действиям правительства с апреля 2021 года в стране не вводили строгих ограничений.

Израильские ученые назвали побочные эффекты четвертой дозы вакцины

Источник: Walla

Исследователи медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомере опубликовали отчет об исследовании, которое выявило все возможные побочные эффекты от прививки против коронавируса четвертой дозой. Они оказались не больше, чем эффекты от третьей дозы.

Глава Пентагона заболел коронавирусом

Источник: пресс-служба Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин заразился коронавирусом. В течение 5 дней он будет находиться на карантине. Ранее у министра обороны США появились симптомы, похожие на COVID-19. Поэтому он решил сдать ПЦР-тест.

Исследование коронавируса

Симптомы, на которые нужно обязательно обращать внимание при Омикроне

Источник: The US Sun

Штамм Омикрон продолжает распространяться по миру. Поэтому специалисты выделили все симптомы, на которые следует обратить внимание – от головной боли до налитых кровью глаз. Врачи также выделяют головную боль и усталость. Большинство симптомов не характерны для других штаммов недуга и могут вас удивить.

Больше здесь Заражение Омикроном: главные симптомы, на которые следует обязательно обратить внимание

Ученые получили доказательства, что коронавирус распространяется среди оленей

Источник: Nature

Люди заразили диких оленей COVID-19 в нескольких штатах США. А теперь ученые получили доказательства того, что коронавирус распространяется среди оленей. Циркуляция коронавируса среди оленей опасна для людей, в частности потому, что могут образоваться новые мутации, а то есть новые штаммы.