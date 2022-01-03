Новини про коронавірус в Україні 3 січня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 1 804 людини. Серед них 97 дітей та 24 медпрацівників.

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За добу 2 січня в Україні, на жаль, 114 людей померли від ускладнень недуги. До лікарень потрапили 1 168 осіб, хоча днем раніше з коронавірусом не шпиталізували жодного пацієнта. Водночас за цей час вдалося побороти недугу 2 537 пацієнтам – вони вже одужали.

Темпи тестування населення

За добу наші лабораторії провели всього 17 437 тестів на коронавірус:

методом ПЛР – 7 748;

методом ІФА – 471;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 9 218.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 532;

Вінницька область – 55;

Волинська область – 30;

Дніпропетровська область – 92;

Донецька область – 66;

Житомирська область – 18;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 30;

Івано-Франківська область – 60;

Київська область – 111;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 4;

Львівська область – 112;

Миколаївська область – 26;

Одеська область – 64;

Полтавська область – 104;

Рівненська область – 19;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 79;

Харківська область – 72;

Херсонська область – 39;

Хмельницька область – 20;

Черкаська область – 56;

Чернівецька область – 59;

Чернігівська область – 21.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 676 342 особи. Станом на 3 січня вже одужали 3 479 725 осіб. На жаль, померли від ускладнень недуги 96 301 українець.

Також за увесь час провели 16 824 014 ПЛР-тестувань.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Усі області України у жовтій зоні карантину

Джерело: МОЗ

В усіх областях України і у Києві наразі діє жовтий рівень епідемічної небезпеки. Це означає, що наразі у країні вже немає "червоних" регіонів. Однак і "зелених" поки теж. Загалом по країні рівень захворюваності на COVID-19 становить 172 на 100 тисяч населення. При цьому визначний індикатор – 75 на 100 тисяч осіб.

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус фіксують у столиці – 424 на 100 тисяч населення. Тоді як найнижчий – на Херсонщині – 59.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 3 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 3 січня у світі виявили понад 290 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 54 мільйони. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.

Роналдо захворів на коронавірус

Джерело: ФК Крузейро

Легенда Серії А Роналдо, який грав за Інтер і Мілан, а тепер є президентом Крузейро і Вальядоліда, підхопив COVID-19. У ексфутболіста хвороба проходить з легкими симптомами.

Чому Кіпр схвалив "Супутник V" та інші невизнані вакцини

Джерело: 24 канал

На Кіпрі схвалили вакцини від коронавірусу, які раніше схвалила Європейська агенція з лікарських засобів (ЄАЛЗ). До них належать препарати компаній Moderna, Pfizer, AstraZeneka та Johnson & Johnson. Водночас Кіпр визнає COVID-препарати "Супутник V", CoronaVac, Sinopharm та CoviShield.

Вважають, що саме завдяки таким діям уряду з квітня 2021 року в країні не запроваджували суворих обмежень.

Ізраїльські вчені назвали побічні ефекти четвертої дози вакцини

Джерело: Walla

Дослідники медичного центру "Шиба" в Тель-ха-Шомері опублікували звіт про дослідження, яке виявило всі можливі побічні ефекти від щеплення проти коронавірусу четвертою дозою. Вони виявилися не більшими, ніж ефекти від третьої дози.

Глава Пентагону захворів на коронавірус

Джерело: пресслужба Пентагону

Глава Пентагону Ллойд Остін заразився коронавірусом. Упродовж 5 днів він перебуватиме на карантині. Раніше в міністра оборони США з'явились симптоми, схожі на COVID-19. Тому він вирішив здати ПЛР-тест.

Дослідження коронавірусу

Симптоми, на які потрібно обов'язково звертати увагу при Омікроні

Джерело: The US Sun

Штам Омікрон продовжує поширюватися світом. Тож фахівці виділили усі симптоми, на які слід звернути увагу – від головного болю до налитих кров'ю очей. Лікарі також виділяють головний біль та втому. Більшість симтпомів не характерні для інших штамів недуги та можуть вас здивувати.

Більше тут Зараження Омікроном: головні симптоми, на які потрібно обов'язково звернути увагу

Вчені отримали докази, що коронавірус поширюється серед оленів

Джерело: Nature

Люди заразили диких оленів COVID-19 у кількох штатах США. А тепер вчені отримали докази того, що коронавірус поширюється серед оленів. Циркуляція коронавірусу серед оленів небезпечна для людей, зокрема тому, що можуть утворитися нові мутації, а тобто нові штами.