Новости о коронавирусе в Украине 30 декабря

Почти 6 тысяч больных COVID-19 в Украине за сутки

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 29 декабря, в Украине обнаружили 5 930 случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 1 747 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений болезни умерли 278 человек. В то же время выздоровели – 10 369 человек.

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Темпы тестирования

29 декабря в Украине сделали 79 560 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР провели 32 605;

методом ИФА – 6 018.

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 40 937.

С начала пандемии в Украине провели 16 757 339 исследований методом ПЦР.

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 660 620 случаев коронавирусной болезни. По состоянию на 30 декабря выздоровели – 3 460 249 человек. Но, в стране зафиксировали 95 690 смертей в результате коронавируса.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 263;

Винницкая область – 271;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 185;

Донецкая область – 350;

Житомирская область – 61;

Закарпатская область – 214;

Запорожская область – 206;

Ивано-Франковская область – 225;

Киевская область – 235;

Кировоградская область – 60;

Луганская область – 86;

Львовская область – 256;

Николаевская область – 140;

Одесская область – 339;

Полтавская область – 443;

Ровненская область – 108;

Сумская область – 188;

Тернопольская область – 113;

Харьковская область – 271;

Херсонская область – 76;

Хмельницкая область – 296;

Черкасская область – 297;

Черновицкая область – 121;

Черниговская область – 0.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Сколько украинцев получили бустерную прививку против COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине против коронавируса вакцинировали более 43% населения. За сутки количество привитых выросло более чем на 117 тысяч. Первую дозу получил 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1 392 человека.

С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 14 671 169 человек, в том числе получили:

первую дозу – 14 671 167 человек,

две дозы – 13 625 553 человека,

дополнительную дозу – 3 302 человека,

бустерную дозу – 3 672 человека.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Начнут проверку: Зеленский ответил на петиции об обязательной вакцинации

Источник: Зеркало недели

Президент Владимир Зеленский ответил на обе петиции относительно требования отмены принудительной вакцинации населения, которые набрали необходимые 25 тысяч подписей. Президент подчеркнул, что в украинском законодательстве прописана обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан. Для этого в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки от ряда болезней.

Однако Владимир Зеленский отметил, что обратился к правительству с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования. И объяснил, что только такие инциденты могут нести опасность для общества и каждого человека.

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Новости о коронавирусе в мире 30 декабря

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 30 декабря в мире обнаружили более 284 миллионов больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 53 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.

Количество новых больных COVID-19 в Италии бьет рекорды: за сутки более 98 тысяч

Источник: Associated Press

В Италии зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом. Так, в течение суток 29 декабря COVID-19 подхватили более 98 тысяч итальянцев. Такое количество больных на 25% превышает показатель за 28 декабря. Италия с начала недели бьет рекорды по количеству зараженных.

Это не целесообразно, – ВОЗ раскритиковала страны, сокращающие самоизоляцию

Источник: The Guardian

Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны с осторожностью сокращать период самоизоляции. В частности, там считают, что сейчас это делать "нецелесообразно", поскольку количество случаев заболевания растет по всему миру из-за распространения штамма коронавируса Омикрон.

Великобритания второй день подряд регистрирует рекорд: более 180 тысяч заражений коронавирусом

Источник: The Guardian

В Великобритании неутешительная ситуация с коронавирусом. Вторые сутки подряд там фиксируют рекордное количество новых заражений. В течение 29 декабря в Соединенном Королевстве коронавирус подтвердили у 183 тысяч местных жителей. Больше всего больных – в Англии.

"Цунами" заболеваемости: ВОЗ об одновременном распространении Дельты и Омикрона

Источник: Дождь

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что одновременное распространение штаммов коронавируса Омикрон и Дельта может вызвать "цунами" заболеваемости в мире. В частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что высокая степень передачи Омикрона усиливает распространение штамма Дельта.

В Париже маски обязали носить даже на улице: нарушителям грозит штраф

Источник: Интерфакс-Украина

Власти Парижа вновь обязали людей носить защитные маски на улице. Такое решение связано со вспышкой заболеваемости из-за Омикрона. Ограничение вступает в действие 31 декабря. Об этом 29 декабря заявила полиция Парижа. Префектура предупредила о строгом контроле за ношением масок. Нарушителям нового правила придется заплатить 135 евро.

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Исследования коронавируса

2 – 3 прививки в год: как мы будем защищаться против COVID-19

Источник: The Guardian

Исследование британского агентства здравоохранения показало, что для защиты от коронавирусной болезни может потребоваться 2 или 3 прививки каждый год.

Как часто люди умирают от Омикрона: ученые раскрыли новые данные

Источник: The Telegraph

Смертность от Омикрона на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами коронавируса. Такие данные привели ученые Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории.

Обнаружили первые случаи одновременного инфицирования штаммом Омикрон и Дельтой

Источник: La Voz de Galicia

Коинфекция, или заражение вирусами одной клетки, в частности, Дельтой и Омикроном, обнаружили у жителей северных провинций Испании. Подобные случаи могут стать причиной еще большего количества мутаций.