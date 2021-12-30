Новости о коронавирусе в Украине 30 декабря
Почти 6 тысяч больных COVID-19 в Украине за сутки
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 29 декабря, в Украине обнаружили 5 930 случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 1 747 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений болезни умерли 278 человек. В то же время выздоровели – 10 369 человек.
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Темпы тестирования
29 декабря в Украине сделали 79 560 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР провели 32 605;
- методом ИФА – 6 018.
- экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 40 937.
С начала пандемии в Украине провели 16 757 339 исследований методом ПЦР.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 263;
- Винницкая область – 271;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 185;
- Донецкая область – 350;
- Житомирская область – 61;
- Закарпатская область – 214;
- Запорожская область – 206;
- Ивано-Франковская область – 225;
- Киевская область – 235;
- Кировоградская область – 60;
- Луганская область – 86;
- Львовская область – 256;
- Николаевская область – 140;
- Одесская область – 339;
- Полтавская область – 443;
- Ровненская область – 108;
- Сумская область – 188;
- Тернопольская область – 113;
- Харьковская область – 271;
- Херсонская область – 76;
- Хмельницкая область – 296;
- Черкасская область – 297;
- Черновицкая область – 121;
- Черниговская область – 0.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала
Сколько украинцев получили бустерную прививку против COVID-19
Источник: Минздрав
В Украине против коронавируса вакцинировали более 43% населения. За сутки количество привитых выросло более чем на 117 тысяч. Первую дозу получил 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1 392 человека.
С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 14 671 169 человек, в том числе получили:
- первую дозу – 14 671 167 человек,
- две дозы – 13 625 553 человека,
- дополнительную дозу – 3 302 человека,
- бустерную дозу – 3 672 человека.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
Начнут проверку: Зеленский ответил на петиции об обязательной вакцинации
Источник: Зеркало недели
Президент Владимир Зеленский ответил на обе петиции относительно требования отмены принудительной вакцинации населения, которые набрали необходимые 25 тысяч подписей. Президент подчеркнул, что в украинском законодательстве прописана обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан. Для этого в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки от ряда болезней.
Однако Владимир Зеленский отметил, что обратился к правительству с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования. И объяснил, что только такие инциденты могут нести опасность для общества и каждого человека.
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Новости о коронавирусе в мире 30 декабря
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 30 декабря в мире обнаружили более 284 миллионов больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 53 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.
Количество новых больных COVID-19 в Италии бьет рекорды: за сутки более 98 тысяч
Источник: Associated Press
В Италии зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом. Так, в течение суток 29 декабря COVID-19 подхватили более 98 тысяч итальянцев. Такое количество больных на 25% превышает показатель за 28 декабря. Италия с начала недели бьет рекорды по количеству зараженных.
Это не целесообразно, – ВОЗ раскритиковала страны, сокращающие самоизоляцию
Источник: The Guardian
Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны с осторожностью сокращать период самоизоляции. В частности, там считают, что сейчас это делать "нецелесообразно", поскольку количество случаев заболевания растет по всему миру из-за распространения штамма коронавируса Омикрон.
Великобритания второй день подряд регистрирует рекорд: более 180 тысяч заражений коронавирусом
Источник: The Guardian
В Великобритании неутешительная ситуация с коронавирусом. Вторые сутки подряд там фиксируют рекордное количество новых заражений. В течение 29 декабря в Соединенном Королевстве коронавирус подтвердили у 183 тысяч местных жителей. Больше всего больных – в Англии.
"Цунами" заболеваемости: ВОЗ об одновременном распространении Дельты и Омикрона
Источник: Дождь
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что одновременное распространение штаммов коронавируса Омикрон и Дельта может вызвать "цунами" заболеваемости в мире. В частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что высокая степень передачи Омикрона усиливает распространение штамма Дельта.
В Париже маски обязали носить даже на улице: нарушителям грозит штраф
Источник: Интерфакс-Украина
Власти Парижа вновь обязали людей носить защитные маски на улице. Такое решение связано со вспышкой заболеваемости из-за Омикрона. Ограничение вступает в действие 31 декабря. Об этом 29 декабря заявила полиция Парижа. Префектура предупредила о строгом контроле за ношением масок. Нарушителям нового правила придется заплатить 135 евро.
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Исследования коронавируса
2 – 3 прививки в год: как мы будем защищаться против COVID-19
Источник: The Guardian
Исследование британского агентства здравоохранения показало, что для защиты от коронавирусной болезни может потребоваться 2 или 3 прививки каждый год.
Как часто люди умирают от Омикрона: ученые раскрыли новые данные
Источник: The Telegraph
Смертность от Омикрона на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами коронавируса. Такие данные привели ученые Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории.
Обнаружили первые случаи одновременного инфицирования штаммом Омикрон и Дельтой
Источник: La Voz de Galicia
Коинфекция, или заражение вирусами одной клетки, в частности, Дельтой и Омикроном, обнаружили у жителей северных провинций Испании. Подобные случаи могут стать причиной еще большего количества мутаций.