Новости о коронавирусе в Украине 7 января

Перед Рождеством в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 6 января, по всей Украине зарегистрировали 7 177 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 866 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 192 инфицированных скончались. Вместо этого выздоровели 5 595 пациентов.

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Охват тестирования населения

Вчера в стране провели 75 596 тестирований на коронавирус SARS-CoV-2, в частности: методом ПЦР – 34 320, методом ИФА – 5 192, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 084.

Суточный прирост новых случаев в регионах:

Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ровенская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 696 468 больных COVID-19. 3 506 509 из них уже преодолели болезнь. Однако умерли 97 088 человек.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

Источник: Минздрав

Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. Между тем, 44,9% взрослых граждан получили 2 дозы вакцины. Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, 14 800 316 из которых получили 1 дозу, 13 950 698 получили две дозы, 5 787 – дополнительную дозу, 16 216 – бустерную.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 7 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 7 января в мире выявили более 300 миллионов больных коронавирусом и более 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия.

На прошлой неделе в мире обнаружили рекордное количество COVID-больных

Источник: MedicalXpress

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошлую неделю в мире зарегистрировали рекордное количество больных коронавирусом – 9,5 миллиона.

Почему появляются новые штаммы коронавируса

Источник: ВОЗ

В ВОЗ рассказали о причине появления новых штаммов COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что причиной тому является низкий уровень вакцинации.