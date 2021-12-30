Новости о коронавирусе в Украине 7 января
Перед Рождеством в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 6 января, по всей Украине зарегистрировали 7 177 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 1 866 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 192 инфицированных скончались. Вместо этого выздоровели 5 595 пациентов.
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Охват тестирования населения
Вчера в стране провели 75 596 тестирований на коронавирус SARS-CoV-2, в частности: методом ПЦР – 34 320, методом ИФА – 5 192, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 084.
Суточный прирост новых случаев в регионах:
- Киев – 904;
- Винницкая область – 323;
- Волынская область – 76;
- Днепропетровская область – 276;
- Донецкая область – 218;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 154;
- Запорожская область – 159;
- Ивано-Франковская область – 505;
- Киевская область – 272;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 87;
- Львовская область – 494;
- Николаевская область – 163;
- Одесская область – 228;
- Полтавская область – 270;
- Ровенская область – 163;
- Сумская область – 379;
- Тернопольская область – 366;
- Харьковская область – 652;
- Херсонская область – 120;
- Хмельницкая область – 300;
- Черкасская область – 241;
- Черновицкая область – 133;
- Черниговская область – 316.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса
Источник: Минздрав
Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. Между тем, 44,9% взрослых граждан получили 2 дозы вакцины. Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, 14 800 316 из которых получили 1 дозу, 13 950 698 получили две дозы, 5 787 – дополнительную дозу, 16 216 – бустерную.
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Новости о коронавирусе в мире 7 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 7 января в мире выявили более 300 миллионов больных коронавирусом и более 5,4 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия.
На прошлой неделе в мире обнаружили рекордное количество COVID-больных
Источник: MedicalXpress
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошлую неделю в мире зарегистрировали рекордное количество больных коронавирусом – 9,5 миллиона.
Почему появляются новые штаммы коронавируса
Источник: ВОЗ
В ВОЗ рассказали о причине появления новых штаммов COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что причиной тому является низкий уровень вакцинации.