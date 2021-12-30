Новини про коронавірус в Україні 7 січня

Перед Різдвом в Україні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 6 січня, по всій Україні зареєстрували 7 177 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 866 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 192 інфікованих померли. Натомість одужали 5 595 пацієнтів.

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Охоплення тестування населення

Вчора в країні провели 75 596 тестувань на коронавірус SARS-CoV-2, зокрема: методом ПЛР – 34 320, методом ІФА – 5 192, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 084.

Добовий приріст нових випадків в регіонах:

Київ – 904;

Вінницька область – 323;

Волинська область – 76;

Дніпропетровська область – 276;

Донецька область – 218;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 154;

Запорізька область – 159;

Івано-Франківська область – 505;

Київська область – 272;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 87;

Львівська область – 494;

Миколаївська область – 163;

Одеська область – 228;

Полтавська область – 270;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 379;

Тернопільська область – 366;

Харківська область – 652;

Херсонська область – 120;

Хмельницька область – 300;

Черкаська область – 241;

Чернівецька область – 133;

Чернігівська область – 316.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 696 468 хворих на COVID-19. 3 506 509 з них вже подолали хворобу. Натомість померли 97 088 людей.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Тим часом 44,9% дорослих громадян отримали 2 дози вакцини. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, 14 800 316 з яких отримали 1 дозу, 13 950 698 отримали дві дози, 5 787 – додаткову дозу, 16 216 – бустерну.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 7 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 7 січня у світі виявили понад 300 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.

Минулого тижня у світі виявили рекордну кількість COVID-хворих

Джерело: MedicalXpress

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за минулий тиждень у світі зареєстрували рекордну кількість хворих на коронавірус – 9,5 мільйона.

Чому з'являються нові штами коронавірусу

Джерело: ВООЗ

У ВООЗ розповіли про причину появи нових штамів COVID-19. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що причиною цьому є низький рівень вакцинації.