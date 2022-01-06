Новини про коронавірус в Україні 6 січня

В Україні зростає захворюваність на COVID-19: за добу понад 6,6 тисячі хворих

За минулу добу в Україні виявили 6 632 хворих на коронавірус, серед них 240 дітей та 182 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 028 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 187 українців. Натомість видужали – 9 121 людина.

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Ситуація з тестуванням в країні

Впродовж минулої доби в країні провели 70 059 тестів на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 32 812,

методом ІФА – 4 943,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 304.

Темпи поширення недуги: Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 689 291 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 6 січня 2022 року одужали 3 500 914 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. На жаль, жертвами коронавірусу стали 96 896 мешканців країни.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий показник

Київ – 1 173;

Вінницька область – 255;

Волинська область – 73;

Дніпропетровська область – 216;

Донецька область – 298;

Житомирська область – 201;

Закарпатська область – 281;

Запорізька область – 172;

Івано-Франківська область – 290;

Київська область – 250;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 100;

Львівська область – 400;

Миколаївська область – 122;

Одеська область – 379;

Полтавська область – 305;

Рівненська область – 235;

Сумська область – 227;

Тернопільська область – 173;

Харківська область – 397;

Херсонська область – 127;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 252;

Чернівецька область – 162;

Чернігівська область – 102.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За добу бустер отримали 4 тисячі людей: детально про вакцинацію в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 105 тисяч людей. Зокрема, понад 4 тисячі українців отримали бустерне щеплення. Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу 14 778 319 людей, повністю імунізовані 13 905 862 людини. Додатковою дозою щепилися 5 399 людей, а ревакцинувалися – 11 596.

В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини для всіх людей від 18 років

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Відтепер усі щеплені проти COVID-19 громадяни у віці від 18 років можуть зробити бустерну дозу вакцини. Незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина, перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати введення бустера. Згенерувати новий документ можна буде у застосунку Дія орієнтовно наприкінці січня 2022 року.

Новини про коронавірус у світі 6 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 6 січня у світі виявили понад 297 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,46 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина.

Дослідження коронавірусу

Знайшли нові деталі походження штаму Омікрон: у всьому винні миші

Джерело: MedicalXpress

Дослідники повідомили про нові інтригуючі докази можливого походження штаму Омікрон від мишей. Їхня стаття суперечить поширеній теорії, яка стверджує, що він розвинувся під час тривалої інфекції в пацієнта з слабким імунітетом. Їхня головна ідея полягає в тому, що миша могла якимось чином заразитися вірусом людини, після чого вірус розвинувся у всіх або багатьох зі своїх 45 нових мутацій, а потім знову передався людям.

Вакцина нового покоління: як працює щеплення пластиром з мікроголками

Джерело: НВ

У Швейцарії та Великій Британії стартують випробування вакцини проти COVID-19 другого покоління, яка формує так званий Т-клітинний імунітет. Це вакцина-пластир з мікроголками, який легко приклеюється до шкіри. Вакцина діє використовуючи Т-клітини імунної системи, які здатні впізнавати та знищувати уражені вірусом клітини організму.

У дітей, які народилися під час пандемії COVID-19, виявили затримку в розвитку

Джерело: JAMA Pediatrics

Дослідники зі США провели експеримент і виявили, що шестимісячні немовлята, народжені в перший рік пандемії, набирають низькі оцінки за когнітивними та руховими навичками.

Актуально Англія спрощує умови в'їзду для вакцинованих туристів: що зміниться

Чим відрізняються симптоми Омікрону у невакцинованих та вакцинованих людей

Джерело: MedicalXpress

Штам Омікрон тепер становить більшість нових випадків у Сполучених Штатах. У науковій літературі є повідомлення про те, що коли пацієнти вакцинуються, симптоми загалом набагато слабші. Вони більше відповідають типовій застуді. У засобах масової інформації багато говорять про те, що нежить або закладеність набагато трапляється частіше при Омікроні. Натомість у невакцинованих людей Омікрон має схожий перебіг з Дельтою і всіма попередніми варіантами. Він часто призводить до госпіталізації людей без щеплення і навіть смерті. Тому не варто його сприймати як звичайну застуду.