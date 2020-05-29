Новости о коронавирусе 29 мая: существенный спад COVID-19 в Германии, медики без зарплаты

Германия – в шаге от победы над COVID-19. За время карантина долг по зарплатам медикам вырос более чем на 50%. В Китае заявили, что рынок в Ухане не был источником COVID-19. Предложили новую схему лечения коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 29 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 29 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 29 мая в Украине COVID-19 заболели 22 811 человек. За последние сутки зафиксировано 429 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 8 934 человека выздоровели после инфицирования коронавирусом. Среди них 495 человек за предыдущие сутки. За все время зафиксировано 679 летальных случаев. За минувшие сутки 10 человек умерли.

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Главное о распространении коронавируса

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 411 медработников, за последние сутки заболели 66 медиков.

В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 90 человек. Трое пациентов умерли, однако 108 военным удалось выздороветь.

Сколько людей заболели COVID-19 в областях

Черновицкая область – 3 529;

г. Киев – 2 849;

Ровненская область – 1 628;

Львовская область – 1 563;

Киевская область – 1 535;

Ивано-Франковская область – 1 360;

Закарпатская область – 1 147;

Тернопольская область – 1 145;

Харьковская область – 1 011;

Винницкая область – 957;

Днепропетровская область – 930;

Одесская область – 878;

Волынская область – 863;

Житомирская область – 694;

Кировоградская область – 503;

Запорожская область – 431;

Хмельницкая область – 177;

Черкасская область – 401;

Николаевская область – 284;

Полтавская область – 268;

Херсонская область – 177;

Сумская область – 167;

Донецкая область – 158;

Черниговская область – 150;

Луганская область – 46.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 29 мая

На Львовщине не разрешили ослабить карантин

Львовская областная государственная администрация решила не ослаблять карантинные ограничения вследствие сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в области. Количество новых случаев заболевания все еще высокое.

Показателей инцидентности в регионе сейчас около 14,5, в то время как согласно постановлению правительства должно быть 12.

Последний звонок в условиях карантина

В последний день учебного года, 29 мая, в Украине школьники празднуют последний звонок. Однако из-за нынешней ситуации с пандемией коронавируса, впервые в истории последний звонок пройдет онлайн.

От традиционной линейки отказались в Луцке, Виннице, Одессе, Львове, Житомире, Ивано-Франковске и многих других городах.

Медикам не платят зарплату

Наибольший прирост задолженности заработной платы медицинским работникам зафиксирован во Львовской области. Президент еще 18 апреля заявлял, что задолженности медикам будут погашены в течение недели. А 30 апреля в Киевской городской клинической больнице №8 Оболонского района в знак протеста медперсонал части отделений не вышел на работу. Во время эпидемии медики отказывались работать за 3 – 5 тысяч гривен, которые им выплатили за апрель.

Наибольший прирост задолженности наблюдается в таких областях:

Львовская (долг увеличился на 6,33 миллиона гривен);

Тернопольская (на 1,79 миллиона гривен);

Сумская (на 0,39 миллиона гривен);

Киевская (на 0,72 миллиона гривен).

Новости о коронавирусе в мире за 29 мая

Общая информация о коронавирусе в мире

По состоянию на 29 мая в мире зафиксировано 5 935 032 случая инфицирования COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 362 756 человек. В то же время выздоровели 2 602 565 человек по всему миру.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 768 608;

Бразилия – 438 812;

Россия – 387 623;

Испания – 284 986;

Великобритания – 269 127.

Главное о коронавирусе в мире

Существенный спад COVID-19 в Германии

Германия – в шаге от победы над COVID-19. В стране уже свыше 164 тысяч больных выздоровели. В целом количество выявленных случаев COVID-19 в Германии по состоянию на 29 мая составляет 180 458.

За последние сутки в Германии зафиксировали 741 новый случай коронавируса и 39 смертей. Это уже 19-й день подряд показатель не превышает тысячу. С начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 8 450 человек.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в России обнаружили 8 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, количество больных на территории Российской Федерации возросло до 387 623 человек. Россия на третьей позиции по числу больных в мире, ее обогнали Бразилия и США.

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Исследования коронавируса

Предложили новую схему лечения COVID-19

Ученые заявили, что нашли новое сочетание лекарств, которое поможет выздороветь больным COVID-19, это комбинация антивирусного и противовоспалительного препаратов. По замыслу исследователей, первый препарат остановит развитие инфекции, а второй не даст развиться "цитокиновому шторму" – опасной для организма иммунной реакции.

Участники испытаний пройдут десятидневный курс внутривенных инъекций Ремдесивира. Далее части из них назначат принимать в течение двух недель Барицитиниб, другие участники будут принимать плацебо. Если комбинация двух препаратов покажет себя успешной, она может стать новым стандартом для лечения COVID-19.

Рынок в Ухане не был источником COVID-19

Ранее считалось, что рынок в городе Ухань стал местом, где зародился и начал распространяться новый коронавирус COVID-19. Но в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) впервые опровергли эту информацию.