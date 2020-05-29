Новини про коронавірус 29 травня: суттєвий спад COVID-19 у Німеччині, медики без зарплати

Німеччина – за крок від перемоги над COVID-19. За час карантину борг зарплат медикам зріс більш ніж на 50%. В Китаї заявили, що ринок в Ухані не був джерелом COVID-19. Запропонували нову схему лікування коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 травня.

Новини про коронавірус в Україні 29 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 29 травня в Україні на COVID-19 захворіли 22 811 людини. За останню добу зафіксовано 429 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. 8 934 людей одужали після інфікування коронавірусом. Серед них 495 осіб за попередню добу. За весь час зафіксовано 679 летальних випадків. За минулу добу 10 осіб померли.

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Головне про поширення коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 411 медпрацівників, за останню добу захворіли 66 медиків.

У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 90 людей. Троє пацієнтів померли, однак 108 військовим вдалося одужати.

Скільки людей захворіли на COVID-19 в областях

Чернівецька область – 3 529;

м. Київ – 2849;

Рівненська область – 1628;

Львівська область – 1563;

Київська область – 1535;

Івано-Франківська область – 1360;

Закарпатська область – 1147;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 1011;

Вінницька область – 957;

Дніпропетровська область – 930;

Одеська область – 878;

Волинська область – 863;

Житомирська область – 694;

Кіровоградська область – 503;

Запорізька область – 431;

Хмельницька область – 177;

Черкаська область – 401;

Миколаївська область – 284;

Полтавська область – 268;

Херсонська область – 177;

Сумська область – 167;

Донецька область – 158;

Чернігівська область – 150;

Луганська область – 46.

Головні новини про коронавірус в Україні за 29 травня

На Львівщині не дозволили послабити карантин

Львівська обласна державна адміністрація вирішила не послаблювати карантинні обмеження внаслідок складної санітарно-епідеміологічної ситуації в області. Кількість нових випадків захворювання все ще висока.

Показників інцидентності в регіоні наразі близько 14,5, а той час як згідно з постановою уряду, повинно бути 12.

Останній дзвоник в умовах карантину

В останній день навчального року, 29 травня, в Україні школярі святкують останній дзвоник. Однак через цьогорічну ситуацію з пандемією коронавірусу, вперше в історії останній дзвоник пройде онлайн.

Від традиційної лінійки відмовилися у Луцьку, Вінниці, Одесі, Львові, Житомирі, Івано-Франківську та багатьох інших містах.

Медикам не платять зарплату

Найбільший приріст заборгованості заробітної плати медичним працівникам зафіксований у Львівській області. Президент ще 18 квітня заявляв, що заборгованості медикам будуть погашені впродовж тижня. А 30 квітня в Київській міській клінічній лікарні №8 Оболонського району в знак протесту медперсонал частини відділень не вийшов на роботу. Під час епідемії медики відмовлялися працювати за 3-5 тисяч гривень, які їм виплатили за квітень.

Найбільший приріст заборгованості спостерігається у таких областях:

Львівська (борг збільшився на 6,33 мільйона гривень);

Тернопільська (на 1,79 мільйона гривень);

Сумська (на 0,39 мільйона гривень);

Київська область (на 0,72 мільйона гривень).

Новини про коронавірус у світі за 29 травня

Загальна інформація про коронавірус у світі

Станом на 29 травня у світі зафіксовано 5 935 032 випадки інфікування COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 362 756 людей. Водночас одужали 2 602 565 осіб по всьому світу.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 768 608;

Бразилія – 438 812;

Росія – 387 623;

Іспанія – 284 986;

Велика Британія – 269 127.

Головне про коронавірус у світі

Суттєвий спад COVID-19 у Німеччині

Німеччина – за крок від перемоги над COVID-19. У країні уже понад 164 тисячі хворих одужали. Загалом кількість виявлених випадків COVID-19 у Німеччині станом на 29 травня становить 180 458.

За останню добу в Німеччині зафіксували 741 новий випадок коронавірусу та 39 смертей. Це вже 19-ий день поспіль показник не перевищує тисячу. З початку пандемії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 8 450 людей.

Коронавірус в Росії

Впродовж минулої доби у Росії виявили 8572 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Так, кількість хворих на території Російської Федерації зросла до 387 623 людей. Росія на третій позиції за кількістю хворих у світі, її обігнали Бразилія та США.

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Дослідження коронавірусу

Запропонували нову схему лікування COVID-19

Вчені заявили, що знайшли нове поєднання ліків, яке допоможе одужати хворим на COVID-19, це комбінація антивірусного і протизапального препаратів. За задумом дослідників, перший препарат зупинить розвиток інфекції, а другий не дасть розвинутися "цитокіновому шторму" – небезпечної для організму імунної реакції.

Учасники випробувань пройдуть десятиденний курс внутрішньовенних ін'єкцій Ремдесівіру. Далі частині з них призначать приймати впродовж двох тижнів Баріцітініб, інші учасники прийматимуть плацебо. Якщо комбінація двох препаратів покаже себе успішною, вона може стати новим стандартом для лікування COVID-19.

Ринок в Ухані не був джерелом COVID-19

Раніше вважалося, що ринок в місті Ухань став місцем, де зародився і почав поширюватися новий коронавірус COVID-19. Але в китайському Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) вперше спростували цю інформацію.