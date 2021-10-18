Во время брифинга председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде сейчас 2 народных депутата больны COVID-19. Также недугом инфицировали 8 членов аппарата парламента.

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Спикер не назвал фамилий больных. Он пояснил, что это конфиденциальная информация. По состоянию на 17 октября 2021 года количество нардепов составляет 422.

Напомним! Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что следует разрешить работать в парламенте только нардепам с COVID-сертификатами или с отрицательными результатами ПЦР-теста.

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