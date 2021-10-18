Під час брифінгу голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у Верховній Раді наразі 2 народні депутати хворі на COVID-19. Також недугою інфікували 8 членів апарату парламенту.

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Спікер не назвав прізвищ хворих. Він пояснив, що це конфіденційна інформація. Станом на 17 жовтня 2021 року кількість нардепів становить 422.

Нагадаємо! Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що варто дозволити працювати у парламенті варто лише нардепам із COVID-сертифікатами або із негативними результатами ПЛР-тесту.

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