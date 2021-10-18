Під час брифінгу голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що у Верховній Раді наразі 2 народні депутати хворі на COVID-19. Також недугою інфікували 8 членів апарату парламенту.
До теми У Львові посилили карантин, які шанси померти від Дельти: новини про коронавірус 18 жовтня
Спікер не назвав прізвищ хворих. Він пояснив, що це конфіденційна інформація. Станом на 17 жовтня 2021 року кількість нардепів становить 422.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Упродовж доби, станом на 18 жовтня, в Україні зафіксували 9 524 нових випадки COVID-19.
- У лікарню потрапили 3 127 людей. Натомість видужала 3 421 людина.
- Хвороба забрала життя 177 пацієнтів.