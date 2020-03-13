Отставить панику: как пережить карантин из-за коронавируса в Украине

Такое впечатление, что китайский коронавирус COVID-19 поражает не только тело человека, но и его мозг. Почему не стоит паниковать во время карантина, читайте в статье на сайте 24 канала.

В Украине ввели карантин на три недели. В это время, гражданам запретили проводить массовые мероприятия, ходить в кино, театры и посещать футбольные матчи. Также приостановлен учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах. Как это пережить?

Читать также Все о коронавирусе: 12 полезных статей

Мы так легко привыкаем к комфорту и современному образу жизни, забываем как жило человечество раньше. Перенестись в средневековье нам иногда помогают поставщики света.

Когда его выключают, а за окном темно, мы зажигаем свечи и список наших занятий существенно сокращается – многие просто ложатся спать. Но так человечество жило до 1809 года – именно в этот год в Англии была изобретена лампочка.

В Средневековье человечество пережило чуму без электричества, поэтому паниковать во время вспышки коронавируса в наши дни вообще не стоит.

Что делать во время карантина?

Дома есть книги, музыка, интернет и телевидение, радио, кто желает. В конце концов, можно больше времени провести с близкими и друзьями.

На самом деле ничего страшного во введении карантина нет. Это позитивные меры, которые снизят риск распространения коронавируса. Сейчас этой болезнью в Украине заболел только один человек.

Однако украинская власть советует не выходить на улицу без крайней необходимости. Если вам нужно на работу и обратно домой, а во время этого транзита зайти еще в магазин, нет проблем. Так жили многие украинцы и до карантина. Как ни прискорбно это признать, но кино и театры, Лига чемпионов и т.п. для многих из нас – роскошь.

В нашем обществе не наблюдается паники, кроме конечно случая в Новых Санжарах. Многие украинцы восприняли новость о карантине с юмором. В интернете гуляет много мемов на эту тему.

Однако не стоит забывать и о том, что коронавирус это серьезная болезнь, от которой человечество пока не нашло вакцину. Хотя процент смертности от COVID-19 небольшой (2%), разумные меры осторожности не помешают.



Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала

А для психического здоровья специалисты советуют сохранять спокойствие и отгородиться от вредной информации.

Что советуют психологи?

Старайтесь не блокировать свои чувства

Бояться – нормально, чувствовать бессилие, грустить – тоже. "Отключить чувство" означает перестать быть в контакте с собой. А это значит, рано или поздно чувства дадут о себе знать, только их сила может стать деструктивной.

Легализация негативных эмоций снижает напряжение, психика перестает "выкручиваться" от необходимости постоянно держать чувства под замком.

Что делать, если тревога зашкаливает?

Поглощая большое количество информации, мы подвергаемся так называемой социальной тревоге. Благодаря интернету и соцсетям, происходящее на другом конце планеты воспринимается так, будто оно происходит у нас дома. Такая размытость границ усиливает беспокойство и чувство незащищенности.

Справиться с ними поможет элементарная информационная гигиена. Старайтесь ограничить количество информации, которую вы потребляете, уменьшите количество времени, проведенного за чтением новостей и в соцсетях.

Выберите те источники информации, которым доверяете, например 24 канал, и отправьте в бан тех, кто разгоняет панику.

Читать также Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса

Находите время только для себя и наполняйте себя ресурсом

Этот пункт особенно важен для родителей, которые находятся на карантине с маленькими детьми. Забота о тех, кто от нас зависит – сложная физическая и эмоциональная работа, которая требует много ресурсов. Если их не пополнять, ваш сосуд быстро иссякнет, и вы почувствуете эмоциональное выгорание.

Создайте свой собственный ежедневный ритуал – займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Спорт, любые виды творчества, прогулки, просто отдых подойдут.

Главное – чтобы в это время вас никто не трогал и вы могли расслабиться в одиночестве.

Сон. Физические нагрузки. Регулярная здоровая пища. Удовольствие

Все эти вещи кажутся банальными, но помогают справляться даже с сильными стрессами.

Недостаточный сон и плохое его качество – один из главных спутников депрессии. А непрерывный (желательно не менее 8 часовой) сон поднимает настроение, укрепляет память и снижает болевые ощущения.

Советы предоставила Анна Григораш, журналист, психолог, для УП.Життя.

Если они вам не помогут, попробуйте такой, русский, вариант:

Будет ли дефицит продуктов?

Оснований для паники и срочной закупки хлеба, соли и других необходимых товаров нет. В этом убеждены представители крупных торговых сетей Украины.

В связи с объявлением карантина в Украине из-за коронавируса COVID-19, люди бросились на закупку продуктов и других товаров. Однако руководство супермаркетов успокаивает – дефицит не предвидится.

Читать также По всей Украине ввели карантин из-за коронавирус

Ситуация с ассортиментным запасом и поставщиками в этот момент контролируется, рассказала в комментарии для сайта 24 канала коммерческая директор "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Елена Вдовиченко.

В целом, мы наблюдаем возросший спрос на бакалейную группу товаров, но это, скорее, органический рост продаж в связи с Масленицей и другими сезонными весенними праздниками,

– отметила Вдовиченко.

Также она сообщила, что бизнес-модель "МЕТРО" предусматривает обеспечение достаточного уровня товарного запаса, чтобы покрыть возросший спрос.

Дополнительно мы увеличили товарный запас в социально значимых группах товаров – бакалея, консервация, напитки, а также дезинфекторы и защитные маски,

– сказала Елена Вдовиченко.

В компании отметили, что рассматривают альтернативные источники закупок, на которые они смогут быстро переключаться для поддержки покупателей.

Карантин в Украине: коротко