Отставить панику: как пережить карантин из-за коронавируса в Украине
Такое впечатление, что китайский коронавирус COVID-19 поражает не только тело человека, но и его мозг. Почему не стоит паниковать во время карантина, читайте в статье на сайте 24 канала.
В Украине ввели карантин на три недели. В это время, гражданам запретили проводить массовые мероприятия, ходить в кино, театры и посещать футбольные матчи. Также приостановлен учебный процесс в школах, университетах и детских садах. Как это пережить?
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Мы так легко привыкаем к комфорту и современному образу жизни, забываем как жило человечество раньше. Перенестись в средневековье нам иногда помогают поставщики света.
Когда его выключают, а за окном темно, мы зажигаем свечи и список наших занятий существенно сокращается – многие просто ложатся спать. Но так человечество жило до 1809 года – именно в этот год в Англии была изобретена лампочка.
В Средневековье человечество пережило чуму без электричества, поэтому паниковать во время вспышки коронавируса в наши дни вообще не стоит.
Что делать во время карантина?
Дома есть книги, музыка, интернет и телевидение, радио, кто желает. В конце концов, можно больше времени провести с близкими и друзьями.
На самом деле ничего страшного во введении карантина нет. Это позитивные меры, которые снизят риск распространения коронавируса. Сейчас этой болезнью в Украине заболел только один человек.
Однако украинская власть советует не выходить на улицу без крайней необходимости. Если вам нужно на работу и обратно домой, а во время этого транзита зайти еще в магазин, нет проблем. Так жили многие украинцы и до карантина. Как ни прискорбно это признать, но кино и театры, Лига чемпионов и т.п. для многих из нас – роскошь.
В нашем обществе не наблюдается паники, кроме конечно случая в Новых Санжарах. Многие украинцы восприняли новость о карантине с юмором. В интернете гуляет много мемов на эту тему.
Однако не стоит забывать и о том, что коронавирус это серьезная болезнь, от которой человечество пока не нашло вакцину. Хотя процент смертности от COVID-19 небольшой (2%), разумные меры осторожности не помешают.
Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала
А для психического здоровья специалисты советуют сохранять спокойствие и отгородиться от вредной информации.
Что советуют психологи?
- Старайтесь не блокировать свои чувства
Бояться – нормально, чувствовать бессилие, грустить – тоже. "Отключить чувство" означает перестать быть в контакте с собой. А это значит, рано или поздно чувства дадут о себе знать, только их сила может стать деструктивной.
Легализация негативных эмоций снижает напряжение, психика перестает "выкручиваться" от необходимости постоянно держать чувства под замком.
- Что делать, если тревога зашкаливает?
Поглощая большое количество информации, мы подвергаемся так называемой социальной тревоге. Благодаря интернету и соцсетям, происходящее на другом конце планеты воспринимается так, будто оно происходит у нас дома. Такая размытость границ усиливает беспокойство и чувство незащищенности.
Справиться с ними поможет элементарная информационная гигиена. Старайтесь ограничить количество информации, которую вы потребляете, уменьшите количество времени, проведенного за чтением новостей и в соцсетях.
Выберите те источники информации, которым доверяете, например 24 канал, и отправьте в бан тех, кто разгоняет панику.
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- Находите время только для себя и наполняйте себя ресурсом
Этот пункт особенно важен для родителей, которые находятся на карантине с маленькими детьми. Забота о тех, кто от нас зависит – сложная физическая и эмоциональная работа, которая требует много ресурсов. Если их не пополнять, ваш сосуд быстро иссякнет, и вы почувствуете эмоциональное выгорание.
Создайте свой собственный ежедневный ритуал – займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Спорт, любые виды творчества, прогулки, просто отдых подойдут.
Главное – чтобы в это время вас никто не трогал и вы могли расслабиться в одиночестве.
- Сон. Физические нагрузки. Регулярная здоровая пища. Удовольствие
Все эти вещи кажутся банальными, но помогают справляться даже с сильными стрессами.
Недостаточный сон и плохое его качество – один из главных спутников депрессии. А непрерывный (желательно не менее 8 часовой) сон поднимает настроение, укрепляет память и снижает болевые ощущения.
Советы предоставила Анна Григораш, журналист, психолог, для УП.Життя.
Если они вам не помогут, попробуйте такой, русский, вариант:
Будет ли дефицит продуктов?
Оснований для паники и срочной закупки хлеба, соли и других необходимых товаров нет. В этом убеждены представители крупных торговых сетей Украины.
В связи с объявлением карантина в Украине из-за коронавируса COVID-19, люди бросились на закупку продуктов и других товаров. Однако руководство супермаркетов успокаивает – дефицит не предвидится.
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Ситуация с ассортиментным запасом и поставщиками в этот момент контролируется, рассказала в комментарии для сайта 24 канала коммерческая директор "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Елена Вдовиченко.
В целом, мы наблюдаем возросший спрос на бакалейную группу товаров, но это, скорее, органический рост продаж в связи с Масленицей и другими сезонными весенними праздниками,
– отметила Вдовиченко.
Также она сообщила, что бизнес-модель "МЕТРО" предусматривает обеспечение достаточного уровня товарного запаса, чтобы покрыть возросший спрос.
Дополнительно мы увеличили товарный запас в социально значимых группах товаров – бакалея, консервация, напитки, а также дезинфекторы и защитные маски,
– сказала Елена Вдовиченко.
В компании отметили, что рассматривают альтернативные источники закупок, на которые они смогут быстро переключаться для поддержки покупателей.
Карантин в Украине: коротко
- Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта.
- До 1 июня правительство предлагает запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.
- На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детских садах.
- Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховной Рады и областных советов.
- Проведение спортивных мероприятий будет возможно с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
- Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.