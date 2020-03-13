Відставити паніку: як пережити карантин через коронавірус в Україні
Таке враження, що китайський коронавірус COVID-19 вражає не тільки тіло людини, а і його мозок . Чому не варто панікувати під час карантину, читайте у статті на сайті 24 каналу.
В Україні ввели карантин на три тижні. У цей час, громадянам заборонили проводити масові події, ходити у кіно, театри та відвідувати футбольні матчі. Також призупинений навчальний процес у школах, університетах і дитсадках. Як це пережити?
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Ми так легко звикаємо до комфорту й сучасного способу життя, що забуваємо як жило людство раніше. Перенестися у середньовіччя нам іноді допомагають постачальники світла.
Коли його вимикають, а за вікном темно, ми запалюємо свічки й список наших занять суттєво скорочується – багато хто просто лягає спати. Але ж так людство жило до 1809 року – саме у цей рік в Англії було винайдена лампочка.
У Середньовіччя людство пережило чуму й без електрики, тому панікувати у час лютування коронавірусу у наші дні, взагалі не варто.
Що робити під час карантину?
Вдома є книги, музика, інтернет й телебачення, радіо, хто бажає. Врешті-решт, можна більше часу провести з близькими й друзями.
Насправді нічого страшного у введені карантину немає. Це позитивні заходи, які знизять ризик розповсюдження коронавірусу. Наразі цієї хворобою в Україні захворіла лише одна людина.
Проте українська влада радить не виходити на вулицю, без крайньої необхідності. Якщо вам потрібно на роботу й назад додому, а під час цього транзиту зайти ще у магазин, немає проблем. Так жили чимало українців й до карантину. Як не прикро це визнати, але кіно й театри, Ліга чемпіонів тощо для багатьох з нас – розкіш.
В нашому суспільстві не спостерігається паніки, окрім звісно випадку в Нових Санжарах. Багато українців сприйняли новину про карантин з гумором. В інтернеті гуляє чимало мемів на цю тему.
Проте не варто забувати й про те, що коронавірус це серйозна хвороба, від якої людство поки не знайшло вакцину. Хоч відсоток смертності від COVID-19 невеликий (2%), розумні мірі обережності не завадять.
Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
А для психічного здоров’я фахівці радять зберігати спокій й відмежуватися від шкідливої інформації.
Що радять психологи?
- Намагайтеся не блокувати свої почуття
Боятися – нормально, відчувати безсилля, сумувати – теж. "Відключити почуття" означає перестати бути в контакті з собою. А це значить, рано чи пізно почуття дадуть про себе знати, тільки їхня сила може стати деструктивною.
Легалізація негативних емоцій знижує напругу, психіка перестає "викручуватися" від необхідності постійно тримати почуття під замком.
- Що робити, якщо тривога зашкалює?
Поглинаючи велику кількість інформації, ми піддаємося так званій соціальній тривозі. Завдяки інтернету і соцмережам, події, що відбуваються на іншому кінці планети, сприймаються так, ніби вони відбуваються у нас вдома. Така розмитість кордонів посилює занепокоєння і почуття незахищеності.
Справитися з ними допоможе елементарна інформаційна гігієна. Намагайтеся обмежити кількість інформації, яку ви споживаєте, зменшіть кількість часу, проведеного за читанням новин і в соцмережах.
Оберіть ті джерела інформації, яким довіряєте, наприклад 24 канал, і відправте у бан тих, хто розганяє паніку.
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- Знаходьте час тільки для себе і наповнюйте себе ресурсом
Цей пункт особливо важливий для батьків, які перебувають на карантині з маленькими дітьми. Турбота про тих, хто від нас залежить – складна фізична і емоційна робота, яка вимагає багато ресурсів. Якщо їх не поповнювати, ваш сосуд швидко вичерпається, і ви відчуєте емоційне вигорання.
Створіть свій власний щоденний ритуал – займіться тим, що приносить вам задоволення. Спорт, будь-які види творчості, прогулянки, просто відпочинок підійдуть.
Головне – щоб у цей час вас ніхто не чіпав і ви могли розслабитися на самоті.
- Сон. Фізичні навантаження. Регулярна здорова їжа. Задоволення
Всі ці речі здаються банальними, але допомагають справлятися навіть з сильними стресами.
Недостатній сон і погана його якість – один з головних супутників депресії. А безперервний (бажано не менше 8 годинний) сон піднімає настрій, зміцнює пам'ять і знижує больові відчуття.
Поради надала Анна Григораш, журналіст, психолог, для УП.Життя.
Якщо вони вам не допоможуть, спробуйте такий, російський, варіант:
Чи буде дефіцит продуктів?
Підстав для паніки й термінової закупки хліба, солі та інших необхідних товарів немає. У цьому переконані представники великих торгівельних мереж України.
У зв’язку з оголошенням карантину в Україні через коронавірус COVID-19, люди кинулись на закупівлю продуктів та інших товарів. Проте керівництво супермаркетів заспокоює – дефіциту не передбачається.
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Ситуація з асортиментним запасом та постачальниками у цей момент контрольована, розповіла у коментарі для сайту 24 каналу комерційна директорка "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Олена Вдовиченко.
В цілому, ми спостерігаємо збільшений попит на бакалійну групу товарів, але це, скоріше, органічне зростання продажів у зв'язку з Масляною і іншими сезонними весняними святами,
– зазначила Вдовиченко.
Також вона повідомила, що бізнес-модель "МЕТРО" передбачає забезпечення достатнього рівня товарного запасу, щоб покрити збільшений попит.
Додатково ми збільшили товарний запас у соціально значущих групах товарів – бакалія, консервація, напої, а також дезінфектори та захисні маски,
– сказала Олена Вдовиченко.
В компанії зазначили, що розглядають альтернативні джерела закупівель, на які вони зможуть швидко перемикатися задля підтримки покупців.
Карантин в Україні: коротко
- Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня.
- До 1 червня уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
- На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів ( де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
- Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад.
- Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
- Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.