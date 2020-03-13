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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      Відставити паніку: як пережити карантин через коронавірус в Україні

      - Читать новость на русском
      Чим зайнятись у карантин? / 24 канал

      Таке враження, що китайський коронавірус COVID-19 вражає не тільки тіло людини, а і його мозок . Чому не варто панікувати під час карантину, читайте у статті на сайті 24 каналу.

      В Україні ввели карантин на три тижні. У цей час, громадянам заборонили проводити масові події, ходити у кіно, театри та відвідувати футбольні матчі. Також призупинений навчальний процес у школах, університетах і дитсадках. Як це пережити?

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      Ми так легко звикаємо до комфорту й сучасного способу життя, що забуваємо як жило людство раніше. Перенестися у середньовіччя нам іноді допомагають постачальники світла.

      Коли його вимикають, а за вікном темно, ми запалюємо свічки й список наших занять суттєво скорочується – багато хто просто лягає спати. Але ж так людство жило до 1809 року – саме у цей рік в Англії було винайдена лампочка.

      У Середньовіччя людство пережило чуму й без електрики, тому панікувати у час лютування коронавірусу у наші дні, взагалі не варто.

      Що робити під час карантину?

      Вдома є книги, музика, інтернет й телебачення, радіо, хто бажає. Врешті-решт, можна більше часу провести з близькими й друзями.

      Насправді нічого страшного у введені карантину немає. Це позитивні заходи, які знизять ризик розповсюдження коронавірусу. Наразі цієї хворобою в Україні захворіла лише одна людина.

      Проте українська влада радить не виходити на вулицю, без крайньої необхідності. Якщо вам потрібно на роботу й назад додому, а під час цього транзиту зайти ще у магазин, немає проблем. Так жили чимало українців й до карантину. Як не прикро це визнати, але кіно й театри, Ліга чемпіонів тощо для багатьох з нас – розкіш.

      В нашому суспільстві не спостерігається паніки, окрім звісно випадку в Нових Санжарах. Багато українців сприйняли новину про карантин з гумором. В інтернеті гуляє чимало мемів на цю тему.

      Проте не варто забувати й про те, що коронавірус це серйозна хвороба, від якої людство поки не знайшло вакцину. Хоч відсоток смертності від COVID-19 невеликий (2%), розумні мірі обережності не завадять.


      Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      А для психічного здоров’я фахівці радять зберігати спокій й відмежуватися від шкідливої інформації.

      Що радять психологи?

      1. Намагайтеся не блокувати свої почуття

      Боятися – нормально, відчувати безсилля, сумувати – теж. "Відключити почуття" означає перестати бути в контакті з собою. А це значить, рано чи пізно почуття дадуть про себе знати, тільки їхня сила може стати деструктивною.

      Легалізація негативних емоцій знижує напругу, психіка перестає "викручуватися" від необхідності постійно тримати почуття під замком.

      1. Що робити, якщо тривога зашкалює?

      Поглинаючи велику кількість інформації, ми піддаємося так званій соціальній тривозі. Завдяки інтернету і соцмережам, події, що відбуваються на іншому кінці планети, сприймаються так, ніби вони відбуваються у нас вдома. Така розмитість кордонів посилює занепокоєння і почуття незахищеності.

      Справитися з ними допоможе елементарна інформаційна гігієна. Намагайтеся обмежити кількість інформації, яку ви споживаєте, зменшіть кількість часу, проведеного за читанням новин і в соцмережах.

      Оберіть ті джерела інформації, яким довіряєте, наприклад 24 канал, і відправте у бан тих, хто розганяє паніку.

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      1. Знаходьте час тільки для себе і наповнюйте себе ресурсом

      Цей пункт особливо важливий для батьків, які перебувають на карантині з маленькими дітьми. Турбота про тих, хто від нас залежить – складна фізична і емоційна робота, яка вимагає багато ресурсів. Якщо їх не поповнювати, ваш сосуд швидко вичерпається, і ви відчуєте емоційне вигорання.

      Створіть свій власний щоденний ритуал – займіться тим, що приносить вам задоволення. Спорт, будь-які види творчості, прогулянки, просто відпочинок підійдуть.

      Головне – щоб у цей час вас ніхто не чіпав і ви могли розслабитися на самоті.

      1. Сон. Фізичні навантаження. Регулярна здорова їжа. Задоволення

      Всі ці речі здаються банальними, але допомагають справлятися навіть з сильними стресами.

      Недостатній сон і погана його якість – один з головних супутників депресії. А безперервний (бажано не менше 8 годинний) сон піднімає настрій, зміцнює пам'ять і знижує больові відчуття.

      Поради надала Анна Григораш, журналіст, психолог, для УП.Життя.

      Якщо вони вам не допоможуть, спробуйте такий, російський, варіант:

      Чи буде дефіцит продуктів?

      Підстав для паніки й термінової закупки хліба, солі та інших необхідних товарів немає. У цьому переконані представники великих торгівельних мереж України.

      У зв’язку з оголошенням карантину в Україні через коронавірус COVID-19, люди кинулись на закупівлю продуктів та інших товарів. Проте керівництво супермаркетів заспокоює – дефіциту не передбачається.

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      Ситуація з асортиментним запасом та постачальниками у цей момент контрольована, розповіла у коментарі для сайту 24 каналу комерційна директорка "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Олена Вдовиченко.

      В цілому, ми спостерігаємо збільшений попит на бакалійну групу товарів, але це, скоріше, органічне зростання продажів у зв'язку з Масляною і іншими сезонними весняними святами,
      – зазначила Вдовиченко.

      Також вона повідомила, що бізнес-модель "МЕТРО" передбачає забезпечення достатнього рівня товарного запасу, щоб покрити збільшений попит.

      Додатково ми збільшили товарний запас у соціально значущих групах товарів бакалія, консервація, напої, а також дезінфектори та захисні маски,
      – сказала Олена Вдовиченко.

      В компанії зазначили, що розглядають альтернативні джерела закупівель, на які вони зможуть швидко перемикатися задля підтримки покупців.

       Карантин в Україні: коротко 

      • Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня. 
      • До 1 червня уряд пропонує заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
      • На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів ( де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, як засідання Верховної та обласних рад.
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів. 
      • Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Публікації Карантин в Україні 2020 Статті
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