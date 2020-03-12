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      Коронавирус – не чума и не холера: боремся с паникой

      -
      Не паникуйте и соблюдайте правила гигиены! / zik.ua

      Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус по своей природе – это обычная респираторная инфекция, которая дает осложнения. Но это не чума, не холера.

      На сегодняшний день во всем мире зафиксировано свыше 125 тысяч случаев заражения коронавирусом.

      Обратите внимание: Коронавирус и кризис: как Украина может этим воспользоваться и остаться в выигрыше?

      Умерло с диагнозом коронавирус 4630 человек. Из них 3200 в Китае, 830 в Италии, и 350 в Иране. В других странах умерло от 1 до 70 человек. В соседних с нами странах – России, Польше, Румынии, зафиксировано несколько десятков случаев заражения, но смертельных случаев нет.

      В Украине установлен 1 заболевший.

      Уже вылечилось от коронавируса 70 000 человек.

      Случаев заражения детей младше 9 лет не зафиксировано, молодые люди и дети не входят в группу риска, среди молодежи случаи заражения составляют абсолютное меньшинство.

      Большинство зараженных и смертельных случаев касается пожилых людей, но и в этих возрастных группах большинство зараженных выздоравливает. Вирус опасен тем, что поражает людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем и которые не начинают лечиться при первых симптомах.

      Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус по своей природе – это обычная респираторная инфекция, которая дает осложнения. Но это не чума, не холера.

      Коронавирус не является чем-то секретным, он давно известен ученым, этим болеют дикие животные. Необычно только то, что он перешел на людей. Случаев переноски заболевания домашними животными не зафиксировано.

      Вирус не передается через посылки.

      Вирус не передается через попадание сточных вод в канализационную систему.

      Инкубационный период болезни – время от заражения по начала заболевания, составляет от 1 до 14 дней.

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      Если применять простые маски и мыть руки в помещениях, где могут находиться люди, которые чихают и кашляют, и тем самым разносят микробы, заразиться невозможно.

      В случае насморка, температуры и затрудненного дыхания не следует выходить из дома, тем самым можно заразить других. Следует пригласить врача. В случае осложнений своевременное лечение как при обычной респираторной инфекции или пневмонии может спасти любому зараженному жизнь.

      Коронавирус в Италии: за последние сутки умерли 197 человек
      сегодня
      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Новости политики Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Публикации
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