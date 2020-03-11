Почему я за карантин?
Лучше перестраховаться, чем легкомысленно говорить о "всемирном заговоре".
Я – за карантин. За обмеження масових заходів. За все, що дозволить убезпечитися від вірусу.
Важливо! По всій Україні ввели карантин через коронавірус
Тому що в країні люди плюються на вулиці, видувають шмарклі на тротуар і не миють руки навіть після туалету.
Але карантин точно не виключає повноцінного інформування громадян, як це роблять ті ж європейці.
В країні не розуміють, чому при одному встановленому хворому такі заходи? Ми чогось не знаємо? Є підозри і немає тестів?
Чому МОН і МОЗ терміново не поширюють інструкції – шпаргалки для дітей і дорослих з приводу короновірусу?
Я вважаю, що ситуація може бути дуже серйозною. І ми знову маємо покладатися самі на себе.
Також рекомендуємо ознайомитись: Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Не пишіть про паніку, будь ласка. Італійці он теж сміялись і продовжували радісно святкувати життя.
Краще перестрахуватися, аніж легковажно розповідати про "всемирный заговор".
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