Почему я за карантин?

Лучше перестраховаться, чем легкомысленно говорить о "всемирном заговоре".

Я – за карантин. За обмеження масових заходів. За все, що дозволить убезпечитися від вірусу.

Важливо! По всій Україні ввели карантин через коронавірус

Тому що в країні люди плюються на вулиці, видувають шмарклі на тротуар і не миють руки навіть після туалету.

Але карантин точно не виключає повноцінного інформування громадян, як це роблять ті ж європейці.