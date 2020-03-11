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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Чому я за карантин?

      -
      Не нехтуйте здоров'ям – перестрахуйтесь / КМДА

      Краще перестрахуватися, аніж легковажно розповідати про "всемирный заговор".

      Я – за карантин. За обмеження масових заходів. За все, що дозволить убезпечитися від вірусу.

      Важливо! По всій Україні ввели карантин через коронавірус 

      Тому що в країні люди плюються на вулиці, видувають шмарклі на тротуар і не миють руки навіть після туалету.

      Але карантин точно не виключає повноцінного інформування громадян, як це роблять ті ж європейці.

      В країні не розуміють, чому при одному встановленому хворому такі заходи? Ми чогось не знаємо? Є підозри і немає тестів?

      Чому МОН і МОЗ терміново не поширюють інструкції – шпаргалки для дітей і дорослих з приводу короновірусу?

      Я вважаю, що ситуація може бути дуже серйозною. І ми знову маємо покладатися самі на себе.

      Також рекомендуємо ознайомитись: Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу

      Не пишіть про паніку, будь ласка. Італійці он теж сміялись і продовжували радісно святкувати життя.

      Краще перестрахуватися, аніж легковажно розповідати про "всемирный заговор".

      У Києві запровадили карантин через коронавірус: які будуть обмеження
      сьогодні
      Автор: Зоя Казанжи
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики Публікації
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