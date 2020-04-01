Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООН
По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировали более 850 тысяч случаев заражения коронавирусом. В ООН утверждают, что пандемия – крупнейший кризис всего мира, начиная со времени Второй мировой войны.
про непростые времена для всего мира из-за коронавируса рассказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес.
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Нынешняя вспышка коронавируса является самым большим вызовом после Второй мировой войны,
– отметил Гутеррес.
По его словам, пандемия угрожает каждой стране и, вероятно, приведет к спаду, "который нельзя сравнить ни с чем из недавнего прошлого".
Коронавирус в мире: основное
- По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировали почти 860 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 42 тысяч человек, выздоровели – более 178 тысяч.
- Пандемия началась с китайского Уханя, а впоследствии распространилась на территорию Европы и всего мира. В Китае же пик заболевания прошел, там регистрируют единичные случаи болезни.
- Сейчас больше всего коронавирус охватил США. Там более 188 тысяч человек заболели, 3,8 тысячи – умерли, выздоровели – 7,2 тысячи.
- Среди европейских стран от недуга больше всего страдает Италия – более 105 тысяч клинически подтвержденных заражений и Испания – 95 тысяч.
- Для предотвращения распространения коронавируса страны ввели карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, закрыли границы.
- ВОЗ считает, что в ближайшее время можно ожидать пика вспышки коронавируса и стабилизации ситуации в Европе.
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