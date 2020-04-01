08:09
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООН

      - Читати новину українською
      Коронавірусус – крупнейший кризис со времен Второй мировой войны, – ООН / slovoidilo.ua

      По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировали более 850 тысяч случаев заражения коронавирусом. В ООН утверждают, что пандемия – крупнейший кризис всего мира, начиная со времени Второй мировой войны.

      про непростые времена для всего мира из-за коронавируса рассказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес.

      Читайте также Сколько сотрудников ООН заболели COVID-19: цифра

      Нынешняя вспышка коронавируса является самым большим вызовом после Второй мировой войны,
      – отметил Гутеррес.

      По его словам, пандемия угрожает каждой стране и, вероятно, приведет к спаду, "который нельзя сравнить ни с чем из недавнего прошлого".

      Коронавирус в мире: основное

      • По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировали почти 860 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 42 тысяч человек, выздоровели – более 178 тысяч.
      • Пандемия началась с китайского Уханя, а впоследствии распространилась на территорию Европы и всего мира. В Китае же пик заболевания прошел, там регистрируют единичные случаи болезни.
      • Сейчас больше всего коронавирус охватил США. Там более 188 тысяч человек заболели, 3,8 тысячи – умерли, выздоровели – 7,2 тысячи.
      • Среди европейских стран от недуга больше всего страдает Италия – более 105 тысяч клинически подтвержденных заражений и Испания – 95 тысяч.
      • Для предотвращения распространения коронавируса страны ввели карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, закрыли границы.
      • ВОЗ считает, что в ближайшее время можно ожидать пика вспышки коронавируса и стабилизации ситуации в Европе.


      Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: ООН Новости США Коронавирус COVID-19 Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:00 Что изменится в апреле: надбавки к пенсиям, 2 этап медреформы, карантин и налоговые каникулы
      Новини України 7343
      сегодня , 06:18 В Британии нашли овцу, которая лает и дружит с собаками: забавные фото
      Курйозні новини 592
      сегодня , 03:59 Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака
      Новини України 13137
      сегодня , 07:20 Эмоциональные обращения Кличко и Малиновского о коронавирусе и другие новости спорта 31 марта
      Інші види спорту 170
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака
      Гороскоп 1261
      сегодня , 06:30 Прогноз погоды на 1 апреля: днем будет солнечно и тепло, а ночью – мороз
      Новини України 659
      сегодня , 03:02 Украина поддержала санкции Евросоюза против Беларуси: детали
      Новини України 7089
      сегодня , 05:00 Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлить
      Новини України 13122
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      31 марта , 23:53 Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом
      Дмитро Кулеба
      31 марта , 22:00 Во всех бедах россиян виноват коронавирус
      Андрій Макаревич
      31 марта , 18:49 В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук