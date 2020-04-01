Коронавирус – крупнейший мировой кризис со времен Второй мировой войны, – ООН

По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировали более 850 тысяч случаев заражения коронавирусом. В ООН утверждают, что пандемия – крупнейший кризис всего мира, начиная со времени Второй мировой войны.

про непростые времена для всего мира из-за коронавируса рассказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес. Читайте также Сколько сотрудников ООН заболели COVID-19: цифра Нынешняя вспышка коронавируса является самым большим вызовом после Второй мировой войны,

– отметил Гутеррес. По его словам, пандемия угрожает каждой стране и, вероятно, приведет к спаду, "который нельзя сравнить ни с чем из недавнего прошлого". Коронавирус в мире: основное По состоянию на 1 апреля в мире зафиксировали почти 860 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 42 тысяч человек, выздоровели – более 178 тысяч.

Умерли свыше 42 тысяч человек, выздоровели – более 178 тысяч. Пандемия началась с китайского Уханя, а впоследствии распространилась на территорию Европы и всего мира. В Китае же пик заболевания прошел, там регистрируют единичные случаи болезни.

Сейчас больше всего коронавирус охватил США . Там более 188 тысяч человек заболели, 3,8 тысячи – умерли, выздоровели – 7,2 тысячи.

. Там более 188 тысяч человек заболели, 3,8 тысячи – умерли, выздоровели – 7,2 тысячи. Среди европейских стран от недуга больше всего страдает Италия – более 105 тысяч клинически подтвержденных заражений и Испания – 95 тысяч.

– более 105 тысяч клинически подтвержденных заражений и Испания – 95 тысяч. Для предотвращения распространения коронавируса страны ввели карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, закрыли границы.

ВОЗ считает, что в ближайшее время можно ожидать пика вспышки коронавируса и стабилизации ситуации в Европе.

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