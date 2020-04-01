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      Коронавірус – найбільша світова криза з часів Другої світової війни, – ООН

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      Коронавірусус – найбільша криза з часів Другої світової війни, – ООН / slovoidilo.ua

      Станом на 1 квітня у світі зафіксували понад 850 тисяч випадків зараження коронавірусом. В ООН стверджують, що пандемія – найбільша криза усього світу, починаючи з часі Другої світової війни.

      Про непрості часи для всього світу через коронавірус розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес.

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      Нинішній спалах коронавірусу є найбільшим викликом після Другої світової війни,
      – зазначив Гутеррес.

      За його словами, пандемія загрожує кожній країні та, ймовірно, призведе до спаду, "який, не можна порівняти ні з чим з недавнього минулого".

      Коронавірус у світі: основне

      • Станом на 1 квітня у світі зафіксували майже 860 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли понад 42 тисячі людей, одужали – понад 178 тисяч.
      • Пандемія розпочалася з китайського Уханя, а згодом поширилася на територію Європи і всього світу. У Китаї ж пік захворювання минув, там реєструють поодинокі випадки недуги.
      • Наразі найбільше коронавірус охопив США. Там понад 188 тисяч людей захворіли, 3,8 тисячі – померли, одужали – 7,2 тисячі.
      • Серед європейських країн від недуги найбільше страждає Італія – понад 105 тисяч клінічно підтверджених заражень та Іспанія – 95 тисяч.
      • Для запобігання поширенню коронавірусу країни ввели карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, закрили кордони.
      • ВООЗ вважає, що найближчим часом можна очікувати піку спалаху коронавірусу і стабілізації ситуації у Європі.


      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ООН Новини США Коронавірус COVID-19 Новини політики
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