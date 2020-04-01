Коронавірус – найбільша світова криза з часів Другої світової війни, – ООН
Станом на 1 квітня у світі зафіксували понад 850 тисяч випадків зараження коронавірусом. В ООН стверджують, що пандемія – найбільша криза усього світу, починаючи з часі Другої світової війни.
Про непрості часи для всього світу через коронавірус розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес.
Читайте також Скільки співробітників ООН захворіли на COVID-19: цифра
Нинішній спалах коронавірусу є найбільшим викликом після Другої світової війни,
– зазначив Гутеррес.
За його словами, пандемія загрожує кожній країні та, ймовірно, призведе до спаду, "який, не можна порівняти ні з чим з недавнього минулого".
Коронавірус у світі: основне
- Станом на 1 квітня у світі зафіксували майже 860 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли понад 42 тисячі людей, одужали – понад 178 тисяч.
- Пандемія розпочалася з китайського Уханя, а згодом поширилася на територію Європи і всього світу. У Китаї ж пік захворювання минув, там реєструють поодинокі випадки недуги.
- Наразі найбільше коронавірус охопив США. Там понад 188 тисяч людей захворіли, 3,8 тисячі – померли, одужали – 7,2 тисячі.
- Серед європейських країн від недуги найбільше страждає Італія – понад 105 тисяч клінічно підтверджених заражень та Іспанія – 95 тисяч.
- Для запобігання поширенню коронавірусу країни ввели карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, закрили кордони.
- ВООЗ вважає, що найближчим часом можна очікувати піку спалаху коронавірусу і стабілізації ситуації у Європі.
Читайте також
-
Ексміністр фінансів Уманський ініціював відставки голів митниці і податкової, – ЗМІсьогодні , 01:35
-
Новини про коронавірус 31 березня: у світі понад 850 000 випадків, карантин можуть продовжитисьогодні , 05:00
-
Бойовики продовжують атаки на Донбасі: один військовий загинув, є пораненісьогодні , 07:26
-
Україна підтримала санкції Євросоюзу проти Білорусі: деталісьогодні , 03:02
-
Кризи 1998, 2008 та 2014 років в Україні: яке було безробіття і курс доларасьогодні , 06:40
-
Завод Lamborghini в Італії перейшов на виробництво медичних масок: фотосьогодні , 05:48