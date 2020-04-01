Коронавірус – найбільша світова криза з часів Другої світової війни, – ООН

Станом на 1 квітня у світі зафіксували понад 850 тисяч випадків зараження коронавірусом. В ООН стверджують, що пандемія – найбільша криза усього світу, починаючи з часі Другої світової війни.

Про непрості часи для всього світу через коронавірус розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес.

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Нинішній спалах коронавірусу є найбільшим викликом після Другої світової війни,

– зазначив Гутеррес.

За його словами, пандемія загрожує кожній країні та, ймовірно, призведе до спаду, "який, не можна порівняти ні з чим з недавнього минулого".

Коронавірус у світі: основне

Станом на 1 квітня у світі зафіксували майже 860 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли понад 42 тисячі людей, одужали – понад 178 тисяч.

Померли понад 42 тисячі людей, одужали – понад 178 тисяч. Пандемія розпочалася з китайського Уханя, а згодом поширилася на територію Європи і всього світу. У Китаї ж пік захворювання минув, там реєструють поодинокі випадки недуги.

Наразі найбільше коронавірус охопив США. Там понад 188 тисяч людей захворіли, 3,8 тисячі – померли, одужали – 7,2 тисячі.

Там понад 188 тисяч людей захворіли, 3,8 тисячі – померли, одужали – 7,2 тисячі. Серед європейських країн від недуги найбільше страждає Італія – понад 105 тисяч клінічно підтверджених заражень та Іспанія – 95 тисяч.

– понад 105 тисяч клінічно підтверджених заражень та – 95 тисяч. Для запобігання поширенню коронавірусу країни ввели карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, закрили кордони.

ВООЗ вважає, що найближчим часом можна очікувати піку спалаху коронавірусу і стабілізації ситуації у Європі.



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