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      Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршавеле – фото

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      Российская элита привезла коронавирус в Москву из французского Куршевеля. В то же время там отдыхали украинские миллионеры и депутаты, громко празднуя 8 марта.

      Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что коронавирус привезли в Россию люди из-за рубежа. По его словам, они привезли из Куршавеля целый "чемодан коронавируса".

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      Речь идет о семье российского бизнесмена Александра Чигиринского, брата магната из списка "Форбс" Шалвы Чигиринского. После прилета из Франции всю семью отправили на самоизоляцию.

      У младшей дочери Марии болезнь не подтвердилась, однако, по данным СМИ, тест показал положительный результат у старшей Ирины.

      Телеканал "Дождь" опубликовал видео, на котором видно, как вся семья танцует под песню "Плевать, если я заболею".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      A post shared by @ira_chigirinskaya on

      Сколько стоит VIP-отдых в Куршавеле

      • Недельная аренда скромного шале – от 13 тысяч евро. Средняя цена на проживание – 55-75 тысяч евро в неделю.
      • Российские и украинские богачи проводили время в двух ресторанах – Bagatelle Courchevel и Сap horn Сourchevel. Обеденный чек на одного – 100 – 200 евро.
      • Бутылка шампанского – 1000 евро.

      Что известно о заражении коронавирусом украинских политиков

      • Диагностирование у украинских политиков коронавируса породило немало слухов. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что народные депутаты Сергей Шахов, Сергей Вельможный, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский и судья Виктория Джарты подхватили болезнь во французских Альпах, на элитном горнолыжном курорте Куршевель. Впоследствии у них подтвердили коронавирус.
      • В зоне риска были также народный депутат 8-го созыва Виталий Хомутынник, экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан.
      • Отдыхом в Куршевеле и трапезой в Bagatelle на своей странице в "Инстаграм" похвасталась дизайнер и бывшая девушка Андрея Богдана Анастасия Сличная. Среди отдыхающих была и украинская радиоведущая Ирина Тратилова. По возвращению домой она самоизолировалась на две недели.
      • После первых признаков недомогания, украинцы начали обращаться в частные клиники. Первой сделала анализы в Киеве на коронавирус компания "Евролаб", и тесты оказались положительными, но скрыла результаты и отправила их в Германию. И только через три дня, когда немецкие специалисты сделали вывод и подтвердили коронавирус у звездных клиентов, власти Украины получили информацию. При этом эти данные Украине направила именно немецкая клиника. Киевская прокуратура уже возбудила дело против украинской клиники.

      Российские и украинские богачи на отдыхе в Куршавеле​

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Отдых VIP Новости Франции Новости политики
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