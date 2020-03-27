Коронавірус і багатії: як розважалися політики і мільйонери у Куршавелі – фото

Російська еліта привезла коронавірус у Москву з французького Куршевеля. У той же час там відпочивали українські мільйонери та депутати, гучно святкуючи 8 березня.

Напередодні мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що коронавірус привезли у Росію люди з-за кордону. За його словами, вони привезли з Куршавеля цілу "валізу коронавірусу".

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Мовиться про сім'ю російського бізнесмена Олександра Чигиринського, брата магната зі списку "Форбс" Шалви Чигиринського. Після прильоту з Франції всю сім'ю відправили на самоізоляцію.

У молодшої дочки Марії хвороба не підтвердилася, однак, за даними ЗМІ, тест показав позитивний результат у старшої Ірини.

Телеканал "Дождь" опублікував відео, на якому видно, як уся родина танцює під пісню "Плювати, якщо я захворію".

Скільки вартує VIP-відпочинок у Куршавелі

Тижнева оренда найскромнішого шале – від 13 тисяч євро. Середня ціна на проживання – 55-75 тисяч євро за тиждень.

Російські та українські багатії проводили час у двох ресторанах – Bagatelle Courchevel і Сap horn Сourchevel. Обідній чек на одного – 100 – 200 євро.

Пляшка шампанского – 1000 євро.

Що відомо про зараження коронавірусом українських політиків

Діагностування в українських політиків коронавірусу породило чимало чуток. Ряд ЗМІ, з посиланням на свої джерела повідомили, що народні депутати Сергій Шахов, Сергій Вельможний, ексглава СБУ Валерій Хорошковський і суддя Вікторія Джарти підхопили недугу у французьких Альпах, на елітному гірськолижному курорті Куршевель. Згодом у них підтвердили коронавірус.

У зоні ризику були також народний депутат 8-го скликання Віталій Хомутинник, ексглава Офісу Президента Андрій Богдан.

Відпочинком в Куршевелі і трапезою в Bagatelle на своїй сторінці в "Інстаграм" похвалилася дизайнерка і колишня дівчина Андрія Богдана Анастасія Слічна. Серед відпочиваючих була і українська радіоведуча Ірина Тратілова. По поверненню додому вона самоізолювався на два тижні.

Після перших ознак нездужання, українці почали звертатися у приватні клініки. Першою зробила аналізи в Києві на коронавірус компанія "Євролаб", і тести виявилися позитивними, але приховала результати і відправила їх у Німеччину. І тільки через три дні, коли німецькі спеціалісти зробили висновок і підтвердили коронавірус у зіркових клієнтів, влада України отримали інформацію. При цьому ці дані Україні направила саме німецька клініка. Київська прокуратура вже відкрила справу проти української клініки.

Російські та українські багатії на відпочинку в Куршавелі