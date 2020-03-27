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      Коронавірус і багатії: як розважалися політики і мільйонери у Куршавелі – фото

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      VIP-відпочинок російських і українських багатіїв у Куршавелі / instagram.com/ira_chigirinskaya

      Російська еліта привезла коронавірус у Москву з французького Куршевеля. У той же час там відпочивали українські мільйонери та депутати, гучно святкуючи 8 березня.

      Напередодні мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що коронавірус привезли у Росію люди з-за кордону. За його словами, вони привезли з Куршавеля цілу "валізу коронавірусу".

      Радимо ознайомитись Коронавірус з Куршевеля в Київ: як українські олігархи довідпочивалися

      Мовиться про сім'ю російського бізнесмена Олександра Чигиринського, брата магната зі списку "Форбс" Шалви Чигиринського. Після прильоту з Франції всю сім'ю відправили на самоізоляцію.

      У молодшої дочки Марії хвороба не підтвердилася, однак, за даними ЗМІ, тест показав позитивний результат у старшої Ірини.

      Телеканал "Дождь" опублікував відео, на якому видно, як уся родина танцює під пісню "Плювати, якщо я захворію".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      A post shared by @ira_chigirinskaya on

      Скільки вартує VIP-відпочинок у Куршавелі

      • Тижнева оренда найскромнішого шале – від 13 тисяч євро. Середня ціна на проживання – 55-75 тисяч євро за тиждень.
      • Російські та українські багатії проводили час у двох ресторанах – Bagatelle Courchevel і Сap horn Сourchevel. Обідній чек на одного – 100 – 200 євро.
      • Пляшка шампанского – 1000 євро.

      Що відомо про зараження коронавірусом українських політиків

      • Діагностування в українських політиків коронавірусу породило чимало чуток. Ряд ЗМІ, з посиланням на свої джерела повідомили, що народні депутати Сергій Шахов, Сергій Вельможний, ексглава СБУ Валерій Хорошковський і суддя Вікторія Джарти підхопили недугу у французьких Альпах, на елітному гірськолижному курорті Куршевель. Згодом у них підтвердили коронавірус.
      • У зоні ризику були також народний депутат 8-го скликання Віталій Хомутинник, ексглава Офісу Президента Андрій Богдан.
      • Відпочинком в Куршевелі і трапезою в Bagatelle на своїй сторінці в "Інстаграм" похвалилася дизайнерка і колишня дівчина Андрія Богдана Анастасія Слічна. Серед відпочиваючих була і українська радіоведуча Ірина Тратілова. По поверненню додому вона самоізолювався на два тижні.
      • Після перших ознак нездужання, українці почали звертатися у приватні клініки. Першою зробила аналізи в Києві на коронавірус компанія "Євролаб", і тести виявилися позитивними, але приховала результати і відправила їх у Німеччину. І тільки через три дні, коли німецькі спеціалісти зробили висновок і підтвердили коронавірус у зіркових клієнтів, влада України отримали інформацію. При цьому ці дані Україні направила саме німецька клініка. Київська прокуратура вже відкрила справу проти української клініки.

      Російські та українські багатії на відпочинку в Куршавелі 

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Відпочинок VIP Новини Франції Новини політики
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