09:21
1 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко "отжал" сахарные заводы для Си Цзиньпина. Путин будет карать сам себя
      Вєсті Кремля
      22:01, 31 января
      Вести.UA: Зеленский целый год будет учить математику. Зачем Раде парикмахерская
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Коронавирус и Украины: справиться ли Минздрав?

      35
      Готова ли Украина к эпидемии коронавируса? / riafan.ru

      Наша страна, к сожалению, наиболее подвержена распространению эпидемии в силу низкой популярности превентивных мер среди населения.

      Сегодня утром вылетал из Будапешта. Примерно треть людей в аэропорту – в масках. Я ни в коем случае не паникую, не нагнетаю и не агитирую никого заниматься подобной чепухой.

      Также на тему: Вакцину против коронавируса разработали исследователи в Гонконге

      Но я хочу сказать, что коронавирус – это, к сожалению, не чья-то шутка и совсем не манипуляция правительства Китая, чтобы уронить компании и потом скупить их по дешевке. А даже если это и направленное действие, то на самом деле все довольно серьезно, и конечно же глупо игнорировать факт сотен смертей. Посмотрите на скорость распространения вируса по планете. Посмотрите на действия правительств и глобальных корпораций.

      Современный мир вплотную подошел к ситуации, описанной в многочисленных романах, рассказах и фильмах в стиле киберпанк. Человечество уже давно вступило в эпоху нестабильности. Суть происходящего очень хорошо в свое время описал основатель киберпанка Уильям Гибсон: "Высокие технологии, низкий уровень жизни". Позже эта фраза превратилась в основную формулировку киберпанка, описывающую не только бедность, но и незащищенность, бесправие, бесперспективность на фоне холодного техногенного нуара. Гибридные войны, техногенные катастрофы, глобальные эпидемии, квазитерроризм и киберпреступность, на фоне невероятного развития хай-тек индустрии.

      Этот вирус вполне может оказаться биологическим оружием, а то что сейчас происходит – началом действия квазитеракта, ведущего к глобальной эпидемии, распространение и последствия которой хорошо показаны у Стивена Содерберга в фильме Заражение и у Терри Гилиама в его 12 обезьянах.

      В отличие от ситуации столетней давности, когда целью политических террористов были конкретные государственные деятели и теракт мог быть отменен ради того, чтобы не пострадали невиновные люди, сегодня дело обстоит совсем иначе. Первые лица, как правило, надежно защищены, и организаторы терактов заинтересованы в двух вещах: в том, чтобы погибло как можно больше людей, и в том, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Поэтому если коронавирус на самом деле боевой вирус и является оружием теракта, это будет означать что в ближайшее время: 1) у него появится организатор, который возьмет на себя ответственность; 2) будут выкошены сотни тысяч, если не миллионы людей. Пока не будет выпущен антидот.

      Украина, к сожалению, наиболее подвержена распространению эпидемии в силу низкой популярности превентивных мер среди населения – регулярных занятий спортом, уходом за собой и так далее, также как и абсолютной слабости и неприспособленности наших госструктур, в задачи которых входит предотвращение и защита от массового заражения. Полагаю, они просто не знают, что делать. И это – плохой знак.

      Нельзя также забывать про грипп и корь, с которыми в нашей стране так и не научились бороться. Каждый год – эпидемия за эпидемией, а Минздрав все никак не сложит себе цену. Я, честно говоря, никогда не видел более беспомощной госструктуры, чем эта.

      Поэтому я не полагаюсь на наше правительство, так как считаю, что раз оно не в состоянии справится с более простыми задачами, ждать от него вразумительных шагов по предотвращению эпидемии коронавируса в Украине – бесполезно. Максимум – измерят в аэропорту большим градусником температуру у пассажиров из Китая и все.

      Поэтому я всегда советую своим друзьям предпринять элементарные нормы по защите себя и своей семьи. Заниматься спортом, следить за собой и не посещать массовые мероприятия.

      Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала
      Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала

      Рекомендуем ознакомится:  Как не заболеть коронавирусом: советы, которые подействовали во время вспышки 2002 года

      Что думают украинцы о двойном гражданстве: опрос
      сегодня
      927
      Теги: Новости политики Новости Украины Коронавирус 2020 Новости Здоровье Публикации Эпидемия Министерство здравоохранения Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:04 Главные новости 31 января: Помпео в Украине, коронавирус – близко
      Андрій Шляхтін 562
      сегодня , 08:40 Коронавирус и Украины: справиться ли Минздрав?
      35
      29 января , 10:53 8 типов мудаков на концертах
      340
      29 января , 18:29 3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов
      143
      сегодня , 08:23 Великобритания вышла из ЕС: как Brexit встретили британцы и европейцы – фото, видео
      Андрій Шляхтін 528
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук