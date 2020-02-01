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      Коронавирус и Украины: справиться ли Минздрав?

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      Готова ли Украина к эпидемии коронавируса? / riafan.ru

      Наша страна, к сожалению, наиболее подвержена распространению эпидемии в силу низкой популярности превентивных мер среди населения.

      Сегодня утром вылетал из Будапешта. Примерно треть людей в аэропорту – в масках. Я ни в коем случае не паникую, не нагнетаю и не агитирую никого заниматься подобной чепухой.

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      Но я хочу сказать, что коронавирус – это, к сожалению, не чья-то шутка и совсем не манипуляция правительства Китая, чтобы уронить компании и потом скупить их по дешевке. А даже если это и направленное действие, то на самом деле все довольно серьезно, и конечно же глупо игнорировать факт сотен смертей. Посмотрите на скорость распространения вируса по планете. Посмотрите на действия правительств и глобальных корпораций.

      Современный мир вплотную подошел к ситуации, описанной в многочисленных романах, рассказах и фильмах в стиле киберпанк. Человечество уже давно вступило в эпоху нестабильности. Суть происходящего очень хорошо в свое время описал основатель киберпанка Уильям Гибсон: "Высокие технологии, низкий уровень жизни". Позже эта фраза превратилась в основную формулировку киберпанка, описывающую не только бедность, но и незащищенность, бесправие, бесперспективность на фоне холодного техногенного нуара. Гибридные войны, техногенные катастрофы, глобальные эпидемии, квазитерроризм и киберпреступность, на фоне невероятного развития хай-тек индустрии.

      Этот вирус вполне может оказаться биологическим оружием, а то что сейчас происходит – началом действия квазитеракта, ведущего к глобальной эпидемии, распространение и последствия которой хорошо показаны у Стивена Содерберга в фильме Заражение и у Терри Гилиама в его 12 обезьянах.

      В отличие от ситуации столетней давности, когда целью политических террористов были конкретные государственные деятели и теракт мог быть отменен ради того, чтобы не пострадали невиновные люди, сегодня дело обстоит совсем иначе. Первые лица, как правило, надежно защищены, и организаторы терактов заинтересованы в двух вещах: в том, чтобы погибло как можно больше людей, и в том, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Поэтому если коронавирус на самом деле боевой вирус и является оружием теракта, это будет означать что в ближайшее время: 1) у него появится организатор, который возьмет на себя ответственность; 2) будут выкошены сотни тысяч, если не миллионы людей. Пока не будет выпущен антидот.

      Украина, к сожалению, наиболее подвержена распространению эпидемии в силу низкой популярности превентивных мер среди населения – регулярных занятий спортом, уходом за собой и так далее, также как и абсолютной слабости и неприспособленности наших госструктур, в задачи которых входит предотвращение и защита от массового заражения. Полагаю, они просто не знают, что делать. И это – плохой знак.

      Нельзя также забывать про грипп и корь, с которыми в нашей стране так и не научились бороться. Каждый год – эпидемия за эпидемией, а Минздрав все никак не сложит себе цену. Я, честно говоря, никогда не видел более беспомощной госструктуры, чем эта.

      Поэтому я не полагаюсь на наше правительство, так как считаю, что раз оно не в состоянии справится с более простыми задачами, ждать от него вразумительных шагов по предотвращению эпидемии коронавируса в Украине – бесполезно. Максимум – измерят в аэропорту большим градусником температуру у пассажиров из Китая и все.

      Поэтому я всегда советую своим друзьям предпринять элементарные нормы по защите себя и своей семьи. Заниматься спортом, следить за собой и не посещать массовые мероприятия.

      Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала
      Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала

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