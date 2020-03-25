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      Коронавирус испугал даже Путина

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      Владимир Путин / Getty Images

      Путин объявил о переносе самого важного для него события 2020 года – голосования по поправкам в Конституцию.

      Это означает, что Путина в самом деле напугали негативным сценарием развития эпидемии коронавируса в России. Если это не просто страшилка для президента, то в ближайшие дни кривая заболевания может резко пойти вверх.

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      Но есть и другой вариант: перенос связан не с масштабом коронавирусной угрозы, а с крайне неблагоприятной социальной обстановкой в стране, спровоцированной в т.ч. вирусом. Проводить в такой ситуации праздник по одобрению обнуляжа не рискнули, чтобы дополнительно не злить граждан.

      Именно желанием улучшить социальное настроение и, соответственно, поднять упавший рейтинг объясняется то, что большинство объявленных Путиным мер касаются материальной поддержки граждан: продления социальных льгот, отсрочки по кредитам (с оговоркой), дополнительных соцвыплат.

      Ну и спецподарок от президента – оплачиваемый отпуск на неделю с 28 марта.

      Ура, каникулы?!

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Публикации Конституция Владимир Путин Новости России
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