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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Коронавірус злякав навіть Путіна

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      Владимир Путин / Getty Images

      Путін оголосив про перенесення найважливішого для нього події 2020 року – голосування за поправки до Конституції.

      Это означает, что Путина в самом деле напугали негативным сценарием развития эпидемии коронавируса в России. Если это не просто страшилка для президента, то в ближайшие дни кривая заболевания может резко пойти вверх.

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      Но есть и другой вариант: перенос связан не с масштабом коронавирусной угрозы, а с крайне неблагоприятной социальной обстановкой в стране, спровоцированной в т.ч. вирусом. Проводить в такой ситуации праздник по одобрению обнуляжа не рискнули, чтобы дополнительно не злить граждан.

      Именно желанием улучшить социальное настроение и, соответственно, поднять упавший рейтинг объясняется то, что большинство объявленных Путиным мер касаются материальной поддержки граждан: продления социальных льгот, отсрочки по кредитам (с оговоркой), дополнительных соцвыплат.

      Ну и спецподарок от президента – оплачиваемый отпуск на неделю с 28 марта.

      Ура, каникулы?!

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Коронавірус Covid-19 Публікації Новини політики Конституція Володимир Путін Новини Росії
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