Есть ли коронавирус в Киеве: что известно

Кабмин принял решение о введении карантина на территории Украины. Из-за коронавируса в течение трех недель в Киеве, как и по всей Украине, будут запрещены массовые мероприятия, а также временно остановится учебный процесс в школах и университетах.

На сегодня в Киеве нет больных коронавирусом. Чтобы предотвратить эпидемию коронавируса, киевские власти решили ограничить проведение массовых мероприятий, если количество участников превысит 60 человек. Речь идет о концертах, спортивных мероприятиях, семинарах и тому подобное.

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Важно! По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины в Черновцах, который вернулся из Италии. Он находится в больнице.

Карантин в школах Киева

С 12 марта все школы, детские сады и учебные заведения Киева закрыты на карантин.

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Также в КГГА заявили, что в высших учебных заведениях, художественных и спортивных школах и детских садах планируют ввести дистанционное обучение. Поэтому Кличко призвал руководителей учреждений пересмотреть рабочий график тех работников, у которых есть малолетние дети.

Карантин в Украине: что нужно знать

11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.

Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии Covid-19.

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.

Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

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Регулярно мойте руки с мылом.

Закрывайте нос и рот салфеткой или изгибом локтя, когда чихаете или кашляете.

Мясо, яйца и рыба обязательно термически обрабатывайте.

Мойте фрукты и овощи.

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала