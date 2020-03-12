Есть ли коронавирус в Киеве: что известно
Кабмин принял решение о введении карантина на территории Украины. Из-за коронавируса в течение трех недель в Киеве, как и по всей Украине, будут запрещены массовые мероприятия, а также временно остановится учебный процесс в школах и университетах.
На сегодня в Киеве нет больных коронавирусом. Чтобы предотвратить эпидемию коронавируса, киевские власти решили ограничить проведение массовых мероприятий, если количество участников превысит 60 человек. Речь идет о концертах, спортивных мероприятиях, семинарах и тому подобное.
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Важно! По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины в Черновцах, который вернулся из Италии. Он находится в больнице.
Карантин в школах Киева
С 12 марта все школы, детские сады и учебные заведения Киева закрыты на карантин.
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Также в КГГА заявили, что в высших учебных заведениях, художественных и спортивных школах и детских садах планируют ввести дистанционное обучение. Поэтому Кличко призвал руководителей учреждений пересмотреть рабочий график тех работников, у которых есть малолетние дети.
Карантин в Украине: что нужно знать
- 11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.
- Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии Covid-19.
- С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.
Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ
- Регулярно мойте руки с мылом.
- Закрывайте нос и рот салфеткой или изгибом локтя, когда чихаете или кашляете.
- Мясо, яйца и рыба обязательно термически обрабатывайте.
- Мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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