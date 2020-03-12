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      Есть ли коронавирус в Киеве: что известно

      - Читати новину українською

      Кабмин принял решение о введении карантина на территории Украины. Из-за коронавируса в течение трех недель в Киеве, как и по всей Украине, будут запрещены массовые мероприятия, а также временно остановится учебный процесс в школах и университетах.

      На сегодня в Киеве нет больных коронавирусом. Чтобы предотвратить эпидемию коронавируса, киевские власти решили ограничить проведение массовых мероприятий, если количество участников превысит 60 человек. Речь идет о концертах, спортивных мероприятиях, семинарах и тому подобное.

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      Важно! По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили 1 случай заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у мужчины в Черновцах, который вернулся из Италии. Он находится в больнице.

      Карантин в школах Киева

      С 12 марта все школы, детские сады и учебные заведения Киева закрыты на карантин.

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      Также в КГГА заявили, что в высших учебных заведениях, художественных и спортивных школах и детских садах планируют ввести дистанционное обучение. Поэтому Кличко призвал руководителей учреждений пересмотреть рабочий график тех работников, у которых есть малолетние дети.

      Карантин в Украине: что нужно знать

      • 11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.
      • Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии Covid-19.
      • С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.
      • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

      Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ

      • Регулярно мойте руки с мылом.
      • Закрывайте нос и рот салфеткой или изгибом локтя, когда чихаете или кашляете.
      • Мясо, яйца и рыба обязательно термически обрабатывайте.
      • Мойте фрукты и овощи.
      • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Киева
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