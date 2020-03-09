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      Коронавирус на американской конференции: сенатор объявил о самоизоляции

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      В конце февраля в Мэриленде состоялась конференция политических консерваторов, на которой был в частности и Дональд Трамп. У одного из участников собрания через несколько дней обнаружили коронавирус.

      На конференции был также сенатор от Техаса Тед Круз. Он решил остаться на следующие 5-6 дней в собственном доме в Техасе в самоизоляции, о чем сообщил в своем твиттере.

      Подробнее здесь Коронавирус обнаружили у участника конференции с участием Трампа

      Ограничение для сенатора не продлится 14 дней потому, что уже и так прошло 10 дней после проведенной конференции. Законотворец отметил, что не имеет симптомов болезни и чувствует себя хорошо. Однако не хочет подвергать кого-то потенциальной опасности.

      Также он предупредил всех людей, которые могли с ним контактировать. Он призвал не пренебрегать возможной опасностью, а сходить и провериться.

      Пользователи сети тем временем иронизируют с Трампа, поскольку в начале мировой эпидемии он называл болезнь "обманом" и "манипуляцией".

      Что известно об отношении Трампа к коронавирусу

      22 февраля президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников из-за решения разрешить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Он был убежден, что новый коронавирус будет лишь краткосрочной проблемой, которая не окажет долговременного влияния на мировую экономику.

      Также Трамп в твиттере неоднократно писал, что США успешно сдерживают распространение инфекции. Но медицинские институты США сообщают о новых случаях заражения американцев коронавирусом.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Дональд Трамп Новости США Новости Украины
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