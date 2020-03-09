Коронавірус на американській конференції: сенатор оголосив про самоізоляцію

Наприкінці лютого в Меріленді відбулася конференція політичних консерваторів, на якій був зокрема і Дональд Трамп. В одного з учасників зібрання через декілька днів виявили коронавірус.

На конференції був також сенатор від Техасу Тед Круз. Він вирішив залишитися на наступні 5-6 днів у власному будинку в Техасі в самоізоляції, про що повідомив у своєму твіттері.

Детальніше тут Коронавірус виявили в учасника конференції за участю Трампа

Обмеження для сенатора не триватиме 14 днів через те, що вже і так минуло 10 днів опісля проведеної конференції. Законотворець зазначив, що не має симптомів недуги та почуває себе добре. Однак не хоче наражати когось на потенційну небезпеку.

Також він попередив усіх людей, які могли з ним контактувати. Він закликав не нехтувати ймовірною небезпекою, а сходити і перевіритися.

Today I released the following statement: pic.twitter.com/XGXEa4ozcg — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 8, 2020

Користувачі у мережі тим часом іронізують з Трампа, оскільки на початку світової епідемії, він називав хворобу "обманом" і "маніпуляцією".

Що відомо про ставлення Трампа до коронавірусу

22 лютого президент США Дональд Трамп розлютився на своїх радників через рішення дозволити 14 американцям, які мають позитивний результат тесту на коронавірус, повернутися до Сполучених Штатів з Японії. Він був переконаний, що новий коронавірус буде лише короткостроковою проблемою, яка не матиме довготривалого впливу на світову економіку.

Також Трамп у твіттері неодноразово писав, що США успішно стримують поширення інфекції. Але медичні інституції США повідомляють про нові випадки зараження американців коронавірусом.