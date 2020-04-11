Коронавирус на Николаевщине: собрание религиозной общины могло стать причиной вспышки

Женщины в Николаевской области, у которых обнаружили коронавирус, могли заразиться не от гастарбайтеров, а из-за собрания религиозной общины в Вознесенске.

Такое мнение высказал в комментарии телеграм-каналу Teza сельский председатель Вороновки – Александр Якушкин. В его селе сегодня обнаружили первых больных коронавирусом на Николаевщине.

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Версия сельского головы Вороновки

По его словам, в село вернулись четыре человека из Польши и одна женщина из Чехии. Сельский голова утверждает, что обе женщины не контактировали с гастарбайтерами.

Но Людмила и Любовь, заболевшие коронавирусом, с ними не общались вообще. От родственников они не могли заразиться, потому что их тесты – отрицательные. Но в последнее время Людмила (дочь) ездила на сборы баптистов в Вознесенск. Возможно, там сама заразилась и заразила свою мать – Любовь Ивановну,

– считает Якушкин.

Он добавил, что христиане баптистской общины собирались там до 29-го марта.

Александр Якушкин также отметил, что в село пока не приехали обещанные мобильные бригады из Николаева, которые должны проверить селян на коронавирус.

Что известно о распространении коронавируса на Николаевщине

В Николаевской области 11 апреля зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом. По информации Минздрава, заразились двое пожилых женщин из села Вороновка Вознесенского района, которые вернулись из Польши.

Состояние женщин пока характеризуется между средним и тяжелым. Они находятся в реанимации. Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко.

По словам главного санитарного врача Николаевской области Владимира Клочко, сейчас в этом селе есть шесть человек, которые вернулись из Польши. У троих из них уже истек срок самоизоляции. Еще у троих – продолжается. Все они сейчас здоровы, но будут проверяться.

Сейчас полиция выясняет, кто из них нарушал режим самоизоляции.

Село Вороновка Николаевской области на карте:​



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