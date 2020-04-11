Коронавирус на Николаевщине: собрание религиозной общины могло стать причиной вспышки
Женщины в Николаевской области, у которых обнаружили коронавирус, могли заразиться не от гастарбайтеров, а из-за собрания религиозной общины в Вознесенске.
Такое мнение высказал в комментарии телеграм-каналу Teza сельский председатель Вороновки – Александр Якушкин. В его селе сегодня обнаружили первых больных коронавирусом на Николаевщине.
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Версия сельского головы Вороновки
По его словам, в село вернулись четыре человека из Польши и одна женщина из Чехии. Сельский голова утверждает, что обе женщины не контактировали с гастарбайтерами.
Но Людмила и Любовь, заболевшие коронавирусом, с ними не общались вообще. От родственников они не могли заразиться, потому что их тесты – отрицательные. Но в последнее время Людмила (дочь) ездила на сборы баптистов в Вознесенск. Возможно, там сама заразилась и заразила свою мать – Любовь Ивановну,
– считает Якушкин.
Он добавил, что христиане баптистской общины собирались там до 29-го марта.
Александр Якушкин также отметил, что в село пока не приехали обещанные мобильные бригады из Николаева, которые должны проверить селян на коронавирус.
Что известно о распространении коронавируса на Николаевщине
- В Николаевской области 11 апреля зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом. По информации Минздрава, заразились двое пожилых женщин из села Вороновка Вознесенского района, которые вернулись из Польши.
- Состояние женщин пока характеризуется между средним и тяжелым. Они находятся в реанимации. Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко.
- По словам главного санитарного врача Николаевской области Владимира Клочко, сейчас в этом селе есть шесть человек, которые вернулись из Польши. У троих из них уже истек срок самоизоляции. Еще у троих – продолжается. Все они сейчас здоровы, но будут проверяться.
- Сейчас полиция выясняет, кто из них нарушал режим самоизоляции.
Село Вороновка Николаевской области на карте:
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