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      Коронавирус на Николаевщине: собрание религиозной общины могло стать причиной вспышки

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      Сельский голова Вороновки – Александр Якушкин / Телеграм-канал Teza

      Женщины в Николаевской области, у которых обнаружили коронавирус, могли заразиться не от гастарбайтеров, а из-за собрания религиозной общины в Вознесенске.

      Такое мнение высказал в комментарии телеграм-каналу Teza сельский председатель Вороновки – Александр Якушкин. В его селе сегодня обнаружили первых больных коронавирусом на Николаевщине.

      Актуально Первые 2 случая коронавируса зафиксировали в Николаевской области: новые детали

      Версия сельского головы Вороновки

      По его словам, в село вернулись четыре человека из Польши и одна женщина из Чехии. Сельский голова утверждает, что обе женщины не контактировали с гастарбайтерами.

      Но Людмила и Любовь, заболевшие коронавирусом, с ними не общались вообще. От родственников они не могли заразиться, потому что их тесты – отрицательные. Но в последнее время Людмила (дочь) ездила на сборы баптистов в Вознесенск. Возможно, там сама заразилась и заразила свою мать – Любовь Ивановну,
      – считает Якушкин.

      Он добавил, что христиане баптистской общины собирались там до 29-го марта.

      Александр Якушкин также отметил, что в село пока не приехали обещанные мобильные бригады из Николаева, которые должны проверить селян на коронавирус.

      Что известно о распространении коронавируса на Николаевщине

      • В Николаевской области 11 апреля зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом. По информации Минздрава, заразились двое пожилых женщин из села Вороновка Вознесенского района, которые вернулись из Польши.
      • Состояние женщин пока характеризуется между средним и тяжелым. Они находятся в реанимации. Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко.
      • По словам главного санитарного врача Николаевской области Владимира Клочко, сейчас в этом селе есть шесть человек, которые вернулись из Польши. У троих из них уже истек срок самоизоляции. Еще у троих – продолжается. Все они сейчас здоровы, но будут проверяться.
      • Сейчас полиция выясняет, кто из них нарушал режим самоизоляции.

      Село Вороновка Николаевской области на карте:​

       

      коронавірус симптоми
      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Николаева Новости Украины
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