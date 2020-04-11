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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус на Миколаївщині: збори релігійної громади могли стати причиною спалаху

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      Сільський голова Воронівки – Олександр Якушкін / Телеграм-канал Teza

      Жінки у Миколаївській області, у яких виявили коронавірус, могли заразитися не від заробітчан. А через зібрання релігійної громади у Вознесенську.

      Таку думку висловив у коментарі телеграм-каналу Teza сільський голова Воронівки – Олександр Якушкін. В його селі сьогодні виявили перших хворих коронавірусом на Миколаївщині.

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      Версія сільського голови Воронівки

      За його словами, в село повернулися четверо людей з Польщі та одна жінка з Чехії. Сільський голова стверджує, що обидві жінки не контактували із заробітчанами.

      Але Людмила та Любов, які захворіли на коронавірус, з ними не спілкувалися взагалі. Від родичів вони теж не могли заразитися, бо їхні тести – негативні. Але, останнім часом Людмила (донька) їздила на збори баптистів у Вознесенськ. Можливо, там сама заразилася, і заразила свою матір – Любов Іванівну,
      – вважає Якушкін.

      Він додав, що християни баптистської громади збиралися там аж до 29-го березня.

      Олександр Якушкін також зазначив, що в село наразі не приїхали обіцяні мобільні бригади з Миколаєва, які мають перевірити селян на коронавірус.

      Що відомо про поширення коронавірусу на Миколаївщині

      • У Миколаївській області 11 квітня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус. За інформацією МОЗ, заразилися двоє літніх жінок із села Воронівка Вознесенського району, які повернулись з Польщі.
      • Стан жінок наразі характеризується між середнім і важким. Вони перебувають в реанімації. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Оксана Черненко.
      • За словами головного санітарного лікаря Миколаївської області Володимира Клочка, наразі в цьому селі є шість осіб, які повернулися із Польщі. У трьох з них вже закінчився термін самоізоляції. Ще у трьох – триває. Всі вони наразі начебто здорові, але будуть перевірятися.
      • Зараз поліція з'ясовує, чи хтось з них порушував режим самоізоляції.

      Село Воронівка Миколаївської області на карті: 

       

      коронавірус симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини Миколаєва Новини України
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