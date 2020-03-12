Коронавирус на Житомирщине: в Радомышле вводят чрезвычайное положение
В райцентре Радомышль, что на Житомирщине решили ввести чрезвычайное положение. Там у женщины пенсионного возраста обнаружили коронавирус.
Об этом заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга, сообщает местное издание "Житомир.Info".
Важно Женщина из Житомира, у которой коронавирус, ходила в церковь и принимала гостей будучи зараженной
Он отметил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района пока не планируют.
Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности – закрытия развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей,
– отметил руководитель Житомирской ОГА.
Что известно о женщине на Житомирщине, у которой обнаружили коронавирус
- 70-летняя женщина вернулась 1 марта из Польши в Радомышль на Житомирщине.
- Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Правда, по дороге еще заехала к родственникам в Львове. Также в ОГА рассказали, что 8 марта женщина посетила церковь.
- Впоследствии у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в районную больницу в Радомышле 12 марта.
- Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении. Врачи у нее обнаружили осложнения – воспаление легких. Проводят необходимое симпоматическое лечение.
- Также медики заявили о шести людях, которые вместе с ней проживают. Это ее близкие родственники. Они находятся дома на обсервации. Сейчас у них нет симптомов коронавируса.
- В Украине сегодня подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Следовательно, число зараженных коронавирусом увеличилось до трех.
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