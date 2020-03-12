Коронавирус на Житомирщине: в Радомышле вводят чрезвычайное положение

В райцентре Радомышль, что на Житомирщине решили ввести чрезвычайное положение. Там у женщины пенсионного возраста обнаружили коронавирус.

Об этом заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга, сообщает местное издание "Житомир.Info".

Важно Женщина из Житомира, у которой коронавирус, ходила в церковь и принимала гостей будучи зараженной

Он отметил, что вводить чрезвычайные меры во всей области или даже в пределах района пока не планируют.

Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности – закрытия развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей,

– отметил руководитель Житомирской ОГА.

Что известно о женщине на Житомирщине, у которой обнаружили коронавирус

70-летняя женщина вернулась 1 марта из Польши в Радомышль на Житомирщине.

Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Правда, по дороге еще заехала к родственникам в Львове. Также в ОГА рассказали, что 8 марта женщина посетила церковь.

Впоследствии у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в районную больницу в Радомышле 12 марта.

Состояние женщины средней тяжести, она находится в инфекционном отделении. Врачи у нее обнаружили осложнения – воспаление легких. Проводят необходимое симпоматическое лечение.

Также медики заявили о шести людях, которые вместе с ней проживают. Это ее близкие родственники. Они находятся дома на обсервации. Сейчас у них нет симптомов коронавируса.

В Украине сегодня подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Следовательно, число зараженных коронавирусом увеличилось до трех.



Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала

Радомишль на карті: