Коронавірус на Житомирщині: у Радомишлі вводять надзвичайний стан

У райцентрі Радомишль, що на Житомирщині вирішили запровадити надзвичайний стан. Там у жінки пенсійного віку виявили коронавірус.

Про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу, повідомляє місцеве видання "Житомир.Info".

Важливо Жінка з Житомира, у якої коронавірус, ходила в церкву та приймала гостей бувши зараженою

Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району наразі не планують.

Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей,

– наголосив керівник Житомирської ОДА.

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