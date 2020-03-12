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      Коронавірус на Житомирщині: у Радомишлі вводять надзвичайний стан

      -
      У Радомишлі вводять надзвичайний стан / zhitomir.info

      У райцентрі Радомишль, що на Житомирщині вирішили запровадити надзвичайний стан. Там у жінки пенсійного віку виявили коронавірус.

      Про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу, повідомляє місцеве видання "Житомир.Info".

      Важливо Жінка з Житомира, у якої коронавірус, ходила в церкву та приймала гостей бувши зараженою

      Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району наразі не планують.

      Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема – закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей,
      – наголосив керівник Житомирської ОДА.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Житомира Здоров'я Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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