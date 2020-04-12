Коронавирус не щадит никого: умер сербский наркобарон Космаяц
Из-за коронавируса в Сербии умер 67-летний местный бизнесмен Драгослав Космаяц. Его называли крупнейшим во всей Сербии боссом наркотической мафии.
О смерти главаря сербской наркомафии сообщают местные СМИ. Среди них издание Blic.
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Он находился на госпитализации с коронавирусом еще с конца марта. Состояние Драгослава Космаяца с самого начала и до последних его дней было тяжелым.
Официально он занимался бизнесом, управляя кафе и ресторанами во всей Сербии и странах Западной Европы. Впрочем, неофициально он был крупнейшим наркобароном в своей стране. Об этом откровенно говорил даже президент Сербии Александр Вучич.
В 2014 году Драгослава Космаяца даже задержали. Правда, не за торговлю наркотиками, а за неуплату налогов. В 2018 году суд оправдал бизнесмена и отпустил.
Что известно о коронавирусе в Сербии?
По состоянию на вечер 12 апреля в Сербии коронавирусом уже заразились 3 тысячи 630 человек. Вследствие респираторного заболевания умерли 80 человек.
Как проходит заболевание коронавирусом / инфографика 24 канала
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