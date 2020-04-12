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      Коронавирус не щадит никого: умер сербский наркобарон Космаяц

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      Сербський наркобарон Драгослав Космаяц помер від коронавірусу / telegraf.rs

      Из-за коронавируса в Сербии умер 67-летний местный бизнесмен Драгослав Космаяц. Его называли крупнейшим во всей Сербии боссом наркотической мафии.

      О смерти главаря сербской наркомафии сообщают местные СМИ. Среди них издание Blic.

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      Он находился на госпитализации с коронавирусом еще с конца марта. Состояние Драгослава Космаяца с самого начала и до последних его дней было тяжелым.

      Официально он занимался бизнесом, управляя кафе и ресторанами во всей Сербии и странах Западной Европы. Впрочем, неофициально он был крупнейшим наркобароном в своей стране. Об этом откровенно говорил даже президент Сербии Александр Вучич.

      В 2014 году Драгослава Космаяца даже задержали. Правда, не за торговлю наркотиками, а за неуплату налогов. В 2018 году суд оправдал бизнесмена и отпустил.

      Что известно о коронавирусе в Сербии?
      По состоянию на вечер 12 апреля в Сербии коронавирусом уже заразились 3 тысячи 630 человек. Вследствие респираторного заболевания умерли 80 человек.

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      Как проходит заболевание коронавирусом / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Жертвы Сербия
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