Коронавірус не щадить нікого: помер сербський наркобарон Космаяц

Через коронавірус у Сербії помер 67-річний місцевий бізнесмен Драгослав Космаяц. Його називали найбільшим у всій Сербії босом наркотичної мафії.

Про смерть ватажка сербської наркомафії повідомляють місцеві ЗМІ. Серед них видання Blic.

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Він перебував на госпіталізації з коронавірусом ще з кінця березня. Стан Драгослава Космаяца з самого початку і до останніх його днів був важким.

Офіційно він займався бізнесом, керуючи кафе і ресторанами в усій Сербії та країнах Західної Європи. Втім неофіційно він був найбільшим наркобароном у своїй країні. Про це відверто говорив навіть президент Сербії Александр Вучич.

У 2014 році Драгослава Космаяца навіть затримали. Щоправда не за торгівлю наркотиками, а за несплату податків. У 2018 році суд виправдав бізнесмена і відпустив.

Що відомо про коронавірус у Сербії?Станом на вечір 12 квітня у Сербії на коронавірус вже заразилися 3 тисячі 630 людей. Внаслідок респіраторного захворювання померли 80 людей.



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