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      Коронавірус не щадить нікого: помер сербський наркобарон Космаяц

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      Сербський наркобарон Драгослав Космаяц помер від коронавірусу / telegraf.rs

      Через коронавірус у Сербії помер 67-річний місцевий бізнесмен Драгослав Космаяц. Його називали найбільшим у всій Сербії босом наркотичної мафії.

      Про смерть ватажка сербської наркомафії повідомляють місцеві ЗМІ. Серед них видання Blic.

      До слова Син президента Сербії потрапив до лікарні з коронавірусом

      Він перебував на госпіталізації з коронавірусом ще з кінця березня. Стан Драгослава Космаяца з самого початку і до останніх його днів був важким.

      Офіційно він займався бізнесом, керуючи кафе і ресторанами в усій Сербії та країнах Західної Європи. Втім неофіційно він був найбільшим наркобароном у своїй країні. Про це відверто говорив навіть президент Сербії Александр Вучич.

      У 2014 році Драгослава Космаяца навіть затримали. Щоправда не за торгівлю наркотиками, а за несплату податків. У 2018 році суд виправдав бізнесмена і відпустив.

      Що відомо про коронавірус у Сербії?Станом на вечір 12 квітня у Сербії на коронавірус вже заразилися 3 тисячі 630 людей. Внаслідок респіраторного захворювання померли 80 людей.

      коронавірус, як проходить хвороба
      Як проходить захворювання на коронавірус / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Сербія Коронавірус COVID-19
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