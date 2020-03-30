Коронавирус обнаружили у работника НАБУ
У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро подтвердили коронавирус. Его состояние удовлетворительное, он находится на самоизоляции.
НАБУ делает все, чтобы предотвратить распространение заболевания. Об этом пресс-служба бюро сообщила в комментарии "Украинской правде".
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По ее данным, больной чувствует себя удовлетворительно. Он находится на самоизоляции с первого дня появления симптомов коронавируса. Кроме того, все коллеги, с которым он непосредственно контактировал, тоже самоизолировались.
Какие меры безопасности действуют в НАБУ
- в помещениях бюро оборудовали места с дезинфекторами;
- начиная с 16 марта, у всех, кто заходит на территорию бюро, измеряют температуру;
- кроме бахил и одноразовых перчаток, которые детективы одевают при проведении следственных действий уже несколько лет, теперь используют и маски;
- по возможности сотрудники НАБУ работают удаленно.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 12 человек, выздоровели – 6.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
Что предусматривает чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала
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