Коронавирус обнаружили у работника НАБУ

У одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро подтвердили коронавирус. Его состояние удовлетворительное, он находится на самоизоляции.

НАБУ делает все, чтобы предотвратить распространение заболевания. Об этом пресс-служба бюро сообщила в комментарии "Украинской правде".

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По ее данным, больной чувствует себя удовлетворительно. Он находится на самоизоляции с первого дня появления симптомов коронавируса. Кроме того, все коллеги, с которым он непосредственно контактировал, тоже самоизолировались.

Какие меры безопасности действуют в НАБУ

в помещениях бюро оборудовали места с дезинфекторами;

начиная с 16 марта, у всех, кто заходит на территорию бюро, измеряют температуру;

кроме бахил и одноразовых перчаток, которые детективы одевают при проведении следственных действий уже несколько лет, теперь используют и маски;

по возможности сотрудники НАБУ работают удаленно.

Коронавирус в Украине: основное

По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом . Умерли 12 человек, выздоровели – 6.

. Умерли 12 человек, выздоровели – 6. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



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