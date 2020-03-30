Коронавірус виявили у працівника НАБУ

В одного зі співробітників Національного антикорупційного бюро підтвердили коронавірус. Його стан задовільний, він перебуває на самоізоляції.

НАБУ робить все, аби запобігти поширенню захворювання. Про це пресслужба бюро повідомила у коментарі "Українській правді".

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За її даними, хворий почувається задовільно. Він перебуває на самоізоляції від першого дня появи симптомів коронавірусу. Крім того, всі колеги, з яким він безпосередньо контактував, теж самоізолювалися.

Які заходи безпеки діють у НАБУ

у приміщеннях бюро обладнали місця з дезінфекторами;

починаючи, з 16 березня, у всіх, хто заходить на територію бюро, вимірюють температуру;

окрім бахіл та разових рукавичок, які детективи одягають при проведенні слідчих дій вже кілька років, тепер використовують і маски;

за можливості співробітники НАБУ працюють віддалено.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 30 березня в Україні зафіксували 480 випадків зараження коронавірусом. Померли 12 людей, одужали – 6.

Померли 12 людей, одужали – 6. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Що передбачає надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу