Коронавирус погубит Россию, или Почему Кремль проиграл в поединке с Европой

Когда коронавирус только набирал силу и первые европейские города стали объявлять печальную статистику инфицированных, сразу же зазвучали призывы об отмене санкций.

Когда коронавирус только набирал силу и первые европейские города стали объявлять печальную статистику инфицированных, сразу же зазвучали призывы об отмене санкций против стран, на которых оные наложены, ввиду общей и слаженной борьбы с COVID-19. По мнению же официальных лиц стран-изгоев и их марионеток в политическом пуле ЕС, экономические и политические ограничения мешают эффективно бороться с вирусом.

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Не удивительно, что в числе просителей была Венесуэла, Иран, Сирия и КНДР, и, конечно же, Россия. Когда же стало ясно, что санкции по этой причине не будут отменены, в Кремле пошли на другую уловку, которая не была доступна ни Ирану, ни Венесуэле и тем более ни КНДР и Сирии. Россия стала отправлять в Европу военных "спасителей"!

План "Б" в попытке отменить либо смягчить санкции в отношении себя заключался в том, чтобы продемонстрировать отзывчивость и чистосердечность помощи РФ странам, которые его обложили санкциями. Возводя образ своих военных разведчиков в Италии в ранг "святых" и "непорочных", сопровождая их операцию мощнейшей медийной поддержкой, не только внутри РФ, но и через подконтрольные либо лояльные информационные каналы в ЕС, Россия тут же активизировала деятельность ее говорящих голов в Европе. Причем, говорящих голов которые не только должны были восхвалять помощь России, но и поливать грязью весь Европейский Союз, который, якобы, оставил Италию без помощи в одиночестве с ее горем.

Разумеется, российский военный конвой в Италии, а позже и Сербии, а так же продажа медицинского оборудования в США, выставленная как безвозмездная, гуманитарная помощь, преследовали не только цель отмены санкций, но сейчас говорим именно об этом. Хотя, что тут говорить – план провалился с треском!

По мере того как пропагандистская волна на тему отмены санкций стала набирать обороты, группа Евродепутатов направила требование Еврокомиссии, с призывом даже не рассматривать вопрос о снятии санкций с Российской Федерации, вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Что примечательно, в группе направившей данное требование были и итальянские дипломаты.

В свою очередь ответ Еврокомиссии не заставил себя ждать и официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил:

Санкции Евросоюза введены против отдельных российских компаний и лиц, они не помешают России бороться со вспышкой коронавирусной инфекции.

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Таким образом, в коронавирусной операции по отмене санкций ЕС 2:0 РФ. Хотя, следует понимать, что своим марш-броском в Бергамо российская армия решала целый спектр задач, не только касающихся попытки отмены санкций. И насколько она серьезно преуспеет на этом поприще, мы сможем судить лишь со временем, поскольку проекты эти среднесрочной и долгосрочной перспективы.

Но будем, надеется, что, как и в попытке на жалости и всеобщем отчаянии, отменить санкции, от которых, по словам же Путина, российской экономике только польза, Россия потерпела неудачу, так ее будет ожидать фиаско и в остальных проектах.