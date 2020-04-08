19:00
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус погубит Россию, или Почему Кремль проиграл в поединке с Европой

      -
      Россия остается с санкциями / shutterstock

      Когда коронавирус только набирал силу и первые европейские города стали объявлять печальную статистику инфицированных, сразу же зазвучали призывы об отмене санкций.

      Когда коронавирус только набирал силу и первые европейские города стали объявлять печальную статистику инфицированных, сразу же зазвучали призывы об отмене санкций против стран, на которых оные наложены, ввиду общей и слаженной борьбы с COVID-19. По мнению же официальных лиц стран-изгоев и их марионеток в политическом пуле ЕС, экономические и политические ограничения мешают эффективно бороться с вирусом.

      Читайте также: Что Россия будет подсовывать Украине в Минске: толковый словарь Путина

      Не удивительно, что в числе просителей была Венесуэла, Иран, Сирия и КНДР, и, конечно же, Россия. Когда же стало ясно, что санкции по этой причине не будут отменены, в Кремле пошли на другую уловку, которая не была доступна ни Ирану, ни Венесуэле и тем более ни КНДР и Сирии. Россия стала отправлять в Европу военных "спасителей"!

      План "Б" в попытке отменить либо смягчить санкции в отношении себя заключался в том, чтобы продемонстрировать отзывчивость и чистосердечность помощи РФ странам, которые его обложили санкциями. Возводя образ своих военных разведчиков в Италии в ранг "святых" и "непорочных", сопровождая их операцию мощнейшей медийной поддержкой, не только внутри РФ, но и через подконтрольные либо лояльные информационные каналы в ЕС, Россия тут же активизировала деятельность ее говорящих голов в Европе. Причем, говорящих голов которые не только должны были восхвалять помощь России, но и поливать грязью весь Европейский Союз, который, якобы, оставил Италию без помощи в одиночестве с ее горем.

      Разумеется, российский военный конвой в Италии, а позже и Сербии, а так же продажа медицинского оборудования в США, выставленная как безвозмездная, гуманитарная помощь, преследовали не только цель отмены санкций, но сейчас говорим именно об этом. Хотя, что тут говорить – план провалился с треском!

      По мере того как пропагандистская волна на тему отмены санкций стала набирать обороты, группа Евродепутатов направила требование Еврокомиссии, с призывом даже не рассматривать вопрос о снятии санкций с Российской Федерации, вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Что примечательно, в группе направившей данное требование были и итальянские дипломаты.

      В свою очередь ответ Еврокомиссии не заставил себя ждать и официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил:

      Санкции Евросоюза введены против отдельных российских компаний и лиц, они не помешают России бороться со вспышкой коронавирусной инфекции.

      Рекомендуем: Спасем США: Россия в очередной раз бросила своих граждан в объятия смерти

      Таким образом, в коронавирусной операции по отмене санкций ЕС 2:0 РФ. Хотя, следует понимать, что своим марш-броском в Бергамо российская армия решала целый спектр задач, не только касающихся попытки отмены санкций. И насколько она серьезно преуспеет на этом поприще, мы сможем судить лишь со временем, поскольку проекты эти среднесрочной и долгосрочной перспективы.

      Но будем, надеется, что, как и в попытке на жалости и всеобщем отчаянии, отменить санкции, от которых, по словам же Путина, российской экономике только польза, Россия потерпела неудачу, так ее будет ожидать фиаско и в остальных проектах.

      Автор: Александр Коваленко
      Теги: Коронавирус COVID-19 Публикации Новости политики Новости России Санкции Европа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 19:00 Как Порошенко, Кернес и Вилкул пиарятся на борьбе с COVID-19: возмутительные детали
      Дмитро Гнап