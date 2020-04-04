Спасем США: Россия в очередной раз бросила своих граждан в объятия смерти
Думаю, всі пам'ятають сльозливі тиради президента США Дональда Трампа про те, що Росія відправила Америці гуманітарну допомогу з великою кількістю дуже корисного устаткування.
И когда Дональд Трамп озвучивал сам факт гуманитарной помощи, я отмечал, давайте дождемся подробностей относительно характера груза, памятуя 80% непригодного с борьбой против коронавируса хлама в российском конвое, отправленном в Италию, и вообще контекст этой помощи…
Читайте также: Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возросло
Собственно – дождались. И оказалось, что российская гуманитарная помощь на самом деле не была вовсе никакой гуманитарной помощью. Ведь отправленное в США оборудование было не поставлено безвозмездно, а оплачено Госдепом сполна.
Так, Государственный департамент США в официальном заявлении отметил, что США, дословно: "Согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке".
То есть, по сути, это не помощь, а поставка товара по принципу "купли-продажи". А "гуманитарная помощь" – это вид безвозмездной помощи; средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на ее грани.
Но дальше, как говорится – больше!
Дело в том, что благодаря бравурным, ура-патриотическим пропагандистским роликам российских СМИ из США (куда уж без величественного пиара) стало известно, какое именно оборудование было отправлено за океан.
А оными оказались аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", производства УПЗ – ОАО "Уральский приборостроительный завод", стоимостью 1 500 000 рублей за единицу и которых в регионах Российской Федерации катастрофическая нехватка!
Обратите внимание: Морги и похоронная индустрия США: как ухудшается ситуация с коронавирусом
То есть, правительство России, прекрасно зная, какова реальная обстановка с распространением эпидемии коронавируса в регионах, а не тот официальный абсурд, что вещается с голубых экранов, и какова востребованность аппаратов ИВЛ, продает оные в США! Не поставляет в медицинские учреждения горящих от COVID-19 российских регионов, а в США!
То, что называется, почувствуйте россияне заботу своего, пока еще не коронованного, но без двух минут царя. Хотя, возможно россияне это скотское отношение к себе уже прекрасно осознают и не зря в социальных сетях все чаще можно услышать возмущение нынешней ситуацией, а на медиахостинге YouTube появилось гневное видео с "благодарностью" Путину от россиян.
Читайте также
-
Из-за коронавируса: в Перу мужчинам и женщинам запретили появляться на улице в один деньсегодня , 06:20
-
Ляшко рассказал о бригаде врачей, которая отправится на помощь в Италиюсегодня , 11:05
-
Трамп объяснил, почему не носит маску в разгар эпидемии COVID-19 в СШАсегодня , 08:51
-
Почему 2020 – это не новый 1991, или Каждая страна сама за себясегодня , 12:00
-
Не стало моего ближайшего друга, – Святослав Вакарчук о смерти отцасегодня , 12:59
-
Турция усилила карантин: запретили выходить на улицу людям моложе 20 летсегодня , 11:33