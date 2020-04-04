Врятуємо США: Росія вкотре кинула своїх громадян в обійми смерті
Думаю, все помнят слезливые тирады президента США Дональда Трампа о том, что Россия отправила Америке гуманитарную помощь с большим количеством очень полезного оборудования.
И когда Дональд Трамп озвучивал сам факт гуманитарной помощи, я отмечал, давайте дождемся подробностей относительно характера груза, памятуя 80% непригодного с борьбой против коронавируса хлама в российском конвое, отправленном в Италию, и вообще контекст этой помощи…
Читайте также: Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возросло
Собственно – дождались. И оказалось, что российская гуманитарная помощь на самом деле не была вовсе никакой гуманитарной помощью. Ведь отправленное в США оборудование было не поставлено безвозмездно, а оплачено Госдепом сполна.
Так, Государственный департамент США в официальном заявлении отметил, что США, дословно: "Согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке".
То есть, по сути, это не помощь, а поставка товара по принципу "купли-продажи". А "гуманитарная помощь" – это вид безвозмездной помощи; средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на ее грани.
Но дальше, как говорится – больше!
Дело в том, что благодаря бравурным, ура-патриотическим пропагандистским роликам российских СМИ из США (куда уж без величественного пиара) стало известно, какое именно оборудование было отправлено за океан.
А оными оказались аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", производства УПЗ – ОАО "Уральский приборостроительный завод", стоимостью 1 500 000 рублей за единицу и которых в регионах Российской Федерации катастрофическая нехватка!
Обратите внимание: Морги и похоронная индустрия США: как ухудшается ситуация с коронавирусом
То есть, правительство России, прекрасно зная, какова реальная обстановка с распространением эпидемии коронавируса в регионах, а не тот официальный абсурд, что вещается с голубых экранов, и какова востребованность аппаратов ИВЛ, продает оные в США! Не поставляет в медицинские учреждения горящих от COVID-19 российских регионов, а в США!
То, что называется, почувствуйте россияне заботу своего, пока еще не коронованного, но без двух минут царя. Хотя, возможно россияне это скотское отношение к себе уже прекрасно осознают и не зря в социальных сетях все чаще можно услышать возмущение нынешней ситуацией, а на медиахостинге YouTube появилось гневное видео с "благодарностью" Путину от россиян.
Читайте також
-
У Франції невідомий влаштував різанину на вулиці: є загиблі і пораненісьогодні , 18:13
-
Тимошенко вкотре розписалася у прихильності олігархам, цього разу – Коломойськомусьогодні , 17:00
-
Від коронавірусу в Україні померли вже 32 осіб: деталісьогодні , 22:27
-
Стрілянина у Чернівцях: загинув чоловік – фото, відеосьогодні , 20:52
-
Коронавірус на Вінниччині: дитину під'єднали до апарату штучної вентиляції легенівсьогодні , 18:35
-
Іди на*уй: у Полтаві затримали чоловіка, який жбурляв монетами в касирку – відеосьогодні , 17:45