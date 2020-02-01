Коронавирус продолжает распространяться по миру

Опасный диагноз уже подтвердили у пациентов в США, Германии, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.

В Китае количество инфицированных приблизилось к трем тысячам, болеьше ста человек уже умерли от осложнений. Ученые разрабатывают вакцину, а большинство стран мира принимают карантинные мероприятия.

В Украине случаи коронавируса пока не зафиксированы, утверждают в Минздраве. А вот сезонный грипп, хоть и не превышает эпидемиологическую отметку, но уже атакует людей.

Грипп уже последние полтора месяца в Украине. Прежде всего, грипп типа А. С гриппом значительно проще, чем с коронавирусом, а методы профилактики гриппа – это вакцинация,

– отметил медицинский директор клиники Борис Андрей Ращупкин.

Однако, сейчас, по оценкам специалистов, количество вакцинированных от гриппа в Украине составляет меньше одного процента. Коллективного иммунитета нет, вероятность эпидемии – высокая. Поэтому при первых симптомах недомогания рекомендуют обращаться к врачам.

"Вирусы гриппа тоже мутируют чрезвычайно быстро, как и коронавирусы, поэтому основные методы лечения – симптоматическое лечение с обеспечением жизнедеятельности организма человека и уже потом, когда организм человека вырабатывает клеточный иммунитет, тогда человек выходит из инфекционного процесса", – пояснил медицинский эксперт Иван Сорока.

В то же время, фармацевты в сотрудничестве с международными научными институтами изучают эффективность противовирусных препаратов. В частности, в борьбе с самыми распространенными штаммами гриппа.

Сотрудничество происходит уже в течение 10 лет по одному препарату – Амизон. Мы хотим быть убеждены, что препарат безопасен для пациента, что он эффективен. На сегодняшний день мы имеем полностью собранные такие доказательства,

– сказал главный научный консультант АО "Фармак" Виктор Маргитыч.

Согласно исследованиям, препарат уменьшает образование вирусных частиц в более чем 7 раз, утверждают ученые компании "Фармак". В то же время рекомендуют своевременно вакцинироваться от гриппа. Это позволит уменьшить уровень заболевания и избежать риска распространения эпидемии.