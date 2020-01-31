Коронавірус продовжує поширюватися світом

Небезпечний діагноз вже підтвердили у пацієнтів в США, Німеччині, Таїланді, Південній Кореї, Японії, Австралії, Франції та Канаді.

У Китаї ж кількість інфікованих наблизилася до трьох тисяч, понад сто осіб вже померли від ускладнень. Вчені розробляють вакцину, а більшість країн світу вживають карантинні заходи.

В Україні випадків коронавірусу поки не зафіксовано, стверджують у МОЗ. А от сезонний грип, хоч і не перевищує епідеміологічну позначку, але вже атакує людей.

Грип уже останні півтора місяця є в Україні. Перш за все, грип типу А. З грипом значно простіше, ніж з коронавірусом, а методи профілактики грипу – це вакцинація,

– зазначив медичний директор клініки Борис Андрій Ращупкін.

Проте, нині, за оцінками фахівців, кількість вакцинованих від грипу людей в Україні складає менше одного відсотка. Колективного імунітету немає – вірогідність епідемії – висока. Тож при перших симптомах недомагання рекомендують звертатись до лікарів.

"Віруси грипу також мутують надзвичайно швидко, як і коронавіруси, тому основні методи лікування – симптоматичне лікування із забезпеченням життєдіяльності організму людини і вже потім, коли вже організм людини напрацьовує клітинний імунітет, тоді людина виходить із інфекційного процесу", – пояснив медичний експерт Іван Сорока.

В той же час, фармацевти у співпраці з міжнародними науковими інститутами вивчають ефективність противірусних препаратів. Зокрема, у боротьбі з найпоширенішими штамами грипу.

Співробітництво відбувається вже протягом 10 років по одному препарату – Амізон. Ми хочемо бути переконані, що препарат безпечний для пацієнта, що він ефективний. На сьогоднішній день ми маємо повністю зібрані такі докази,

– сказав головний науковий консультант АТ "Фармак" Віктор Маргітич.

Згідно з дослідженнями, препарат зменшує утворення вірусних часток у понад 7 разів, стверджують науковці компанії "Фармак". В той же час, рекомендують своєчасно вакцинуватися від грипу. Це дозволить зменшити рівень захворювання та уникнути ризику поширення епідемії.